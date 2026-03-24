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Il caso

Delmastro verso le dimissioni: aumentano le pressioni per la sua uscita da via Arenula

Carmelo Caruso e Ruggiero Montenegro

La premier Giorgia Meloni e FdI spingono: si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time 

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Andrea Delmastro si avvia a lasciare via Arenula. Aumenta la pressione di FdI e della premier GIorgia Meloni perché lasci l'incarico. Circola insistentemente l'indiscrezione che la prima testa a cadere sia quella del sottosegretario al centro del caso della bisteccheria. Nordio domani è atteso al question time proprio per relazionare sul suo caso.  

A pesare sul caso Delmastro ci sarebbe anche la possibilità di nuove rivelazioni audio e intercettazioni che potrebbero essere scaravantate in commissione antimafia.  

 

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