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sulla scia di Donald

Trump scatena i trumpiani italiani. M5s e Lega: "Aprire al petrolio russo"

Federico Giorgetti

Il presidente americano annuncia la sospensioni delle sanzioni a Mosca. Per pentastellati e leghisti bisogna seguire il tycoon. Pedullà (M5s): "Il costo della bolletta sarebbe la metà". Borghi (Lega): "Rinunciare al gas russo è quanto di più illogico esista"

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Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che sospenderà fino all’undici aprile alcune sanzioni legate all’acquisto del petrolio russo. Una decisione con un termine ultimo ben preciso per riparare momentaneamente i danni causati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dove passa circa un quinto del petrolio mondiale e che fa impennare del venti per cento il costo della benzina americana. A seguire il tycoon in Italia c’è, in prima linea, il M5s. “Basterebbe che la premier Giorgia Meloni annunciasse che l'Italia ricompra il gas e il petrolio dalla Russia e immediatamente il costo del petrolio si dimezzerebbe", dice l’eruoparlamentare grillino Gaetano Pedullà. “Famiglie e imprese pagherebbero la bolletta energetica la metà", continua. Gli fa eco la deputata e collega di partito Chiara Appendino, che oltre a sposare in pieno la linea afferma come “riaprire al gas russo non sarebbe solo una scelta economica” vantaggiosa per il nostro paese, ma anche “un segnale distensivo fondamentale: un gesto che potrebbe facilitare l'apertura di un vero tavolo di pace tra Russia e Ucraina, ponendosi come alternativa concreta alla sterile escalation militare europea”. È importante sottolineare come la deroga concessa dall’amministrazione americana alla nuova immissione nel mercato del petrolio russo ammonti a circa 120 milioni di barili di greggio, pari a circa undici miliardi di dollari che andrebbero direttamente nelle casse del Cremlino. E pensare che fino a poche ore fa il presidente del M5s Giuseppe Conte descriveva Trump come "il gendarme del mondo". Oggi invece detta la linea.

 

Ma i 5 stelle non sono da soli. Qualche giorno fa, quando l’dea di tornare a bussare alle porte di Putin era ancora nella sua fase embrionale, il vicepremier e segretario leghista Matteo Salvini si domandava: “Se lo fanno gli Stati Uniti perché non lo può fare l’Unione europea o l’Italia? È difficile fare i ministri in queste condizioni”. E oggi, con l’ipotesi che è diventata realtà, a prendere posizione è il senatore del Carroccio Claudio Borghi: “Rinunciare al gas russo e a un mercato di sbocco importante per i nostri prodotti e le nostre imprese è quanto di più illogico esista e può convenire solo a chi, come la Francia, si arricchisce vendendoci a caro prezzo ogni giorno megawatt di energia”. Insomma, qui non parliamo di “un regalo a Putin”, ma di “un interesse nazionale”. Una posizione netta, dunque. Ma all’interno della stessa Lega gli approcci al tema sembrano diversi: “La questione non è gas russo o gas americano, qua serve un piano energetico nazionale, altrimenti dipenderemo sempre dalle onde e dalle maree generate da altri”, dice al Foglio il deputato leghista Stefano Candiani. “È la stessa questione di quattro anni fa – continua - quando scoppiò la guerra in Ucraina. Il tema della dipendenza energetica doveva essere affrontato e oggi invece ci ritroviamo nella stessa identica posizione di allora, come se non fosse successo niente”. Però la questione è anche politica, non solo strettamente energetica. Continuare a dire di no a Mosca significa continuare a difendere e a sostenere l’Ucraina, ed è la posizione espressa dall’Unione europea.  E confermata nel corso della giornata anche dal ministro dell'Ambiente italiano, il forzista Gilberto Pichetto Fratin. “Una posizione anacronistica. È evidente che si stanno mettendo d’accordo tutti per far terminare questa guerra. Non dobbiamo impuntarci e fare i capricci come i bambini. Io sto parlando di qualcosa che va oltre ogni guerra: ovvero un piano strategico nazionale, altro che aprire o chiudere i rubinetti alla Russia. Io davanti a queste situazioni voglio poter essere in grado di dire ‘non me ne frega niente perché sono autonomo”. Quindi niente Russia? “Se sto morendo di sete e ho bisogno di un bicchier d’acqua, vediamo chi me lo dà prima. Ma il ragionamento non può fermarsi lì per l’ennesima volta”. 

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