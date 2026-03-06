Trump e Netanyahu, ma anche Khamenei: sul diritto internazionale no a due pesi e due misure. Parla Picierno

"Il diritto internazionale non è stato violato soltanto da Netanyahu e Trump, da cui tutto mi separa, ma anche dall'Iran. Quando noi invochiamo il diritto non è che possiamo selezionarlo in base al livello di simpatia e indignazione del momento". Lo dice al Foglio la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd). A margine di un evento a Roma organizzato dal gruppo dei Riformisti "Credere in un'Europa protagonista", la dem ha parlato della crisi internazionale in Iran e dei suoi riflessi sulla politica italiana: "Il regime criminale degli Ayatollah ha massacrato una generazione intera di giovani e quando evochiamo il diritto va evocato in ogni sua parte e non solo a fasi alterne", ha detto.



"Il dibattito in Aula ieri non è stato all'altezza della situazione drammatica che stiamo vivendo", spiega Picierno, parlando dell'acceso dibattito parlamentare dopo le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani sia alla Camera che al Senato. "Si preferisce l'ammuina (la confusione, ndr), come si dice dalle mie parti". Il suo auspicio è quello di un dibattito che meglio si "stringa intorno alle angosce dei cittadini".



Per quanto riguarda la concessione delle basi Nato italiane e alla decisione di Pedro Sanchez di dire "no" a Trump, Picierno si rifà ai trattati: "La questione è che tutte le decisioni vengono prese in ambito dell'Alleanza atlantica. Anche qui si vuole piegare l'emergenza alla polemica politica. Forse con lo scopo di trarne un tornacornto". Mentre sulla difesa di Cipro e dell'Europa: "È ovvio che bisogna difendere il nostro continente, e nel caso di attacchi, da trattati, scatta la difesa comune. Non è una questione di volontà, ecco".

La giornata

Leggi anche: la giornata Meloni sente Starmer, Macron e Merz. Trump: "L'Iran si deve arrendere" Enrico Cicchetti e Federico Giorgetti

Campo largo modello Sanchez