Highlights parlamentari
Crosetto e Tajani contro tutti: il meglio (e il peggio) degli interventi in Parlamento sull'Iran
"Ministro, sa dove può metterselo quel dito?", dice Giachetti a Tajani. Schlein a Crosetto: "Ministro, ci ha messo solo sei giorni a dire che l'attacco alleato viola il diritto internazionale, bene". Scontro Renzi-Tajani su Nonna Pina. E Ricciardi contro le risate del vicepremier
"Ministro, sa dove se lo può mettere quel dito?". Roberto Giachetti, senza peli sulla lingua, si rivolge così al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in piena seduta parlamentare in corso sulla crisi internazionale in Iran. L'Aula è convocata alle dieci, si parte dalla Camera. In serata in Senato. Inizia a parlare il vicepremier di Forza Italia. Scandisce: "Non siamo in guerra". I ministri in Parlamento per informare dell'ok dato dall'Italia all'invio di aiuti militari a Cipro e nel Golfo. La seduta fiume si riempie di interventi. E di risoluzioni: a passare solo quelle del centrodestra (nessuna sopresa). Un best of.
Le comunicazioni di Crosetto e Tajani in Parlamento
La giornata
L'intervento di Matteo Renzi in Senato
Le dichiarazioni
Vannacci a Roma per la sicurezza: nella proposta tutto ciò che Lega e FdI non possono dire
L'ex generale in trasferta nella capitale. Oggi ha presentato "Tolleranza zero", un pacchetto di misure che i suoi deputati futuristi – Sasso, Ziello e Pozzolo – inseriranno come emendamenti al decreto sicurezza una volta che arriverà alla Camera. Dentro vecchi slogan del Carroccio. Domani a Palazzo Grazioli per un incontro con la stampa estera
la decisione
Il Senato approva il ddl antisemitismo: il Pd si spacca, voto contrario di M5s e Avs
I partiti di maggioranza insieme a Italia Viva, Azione e i riformisti dem votano a favore del testo. Si astiene il Partito democratico: "Non votiamo contro come segno di vicinanza e promessa di impegno per contrastare ogni forma di odio contro gli ebrei e ogni minoranza", ha detto il senatore Andrea Giorgis