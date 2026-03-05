"Ministro, sa dove può metterselo quel dito?", dice Giachetti a Tajani. Schlein a Crosetto: "Ministro, ci ha messo solo sei giorni a dire che l'attacco alleato viola il diritto internazionale, bene". Scontro Renzi-Tajani su Nonna Pina. E Ricciardi contro le risate del vicepremier

Crosetto e Tajani contro tutti: il meglio (e il peggio) degli interventi in Parlamento sull'Iran

"Ministro, sa dove se lo può mettere quel dito?". Roberto Giachetti, senza peli sulla lingua, si rivolge così al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in piena seduta parlamentare in corso sulla crisi internazionale in Iran. L'Aula è convocata alle dieci, si parte dalla Camera. In serata in Senato. Inizia a parlare il vicepremier di Forza Italia. Scandisce: "Non siamo in guerra". I ministri in Parlamento per informare dell'ok dato dall'Italia all'invio di aiuti militari a Cipro e nel Golfo. La seduta fiume si riempie di interventi. E di risoluzioni: a passare solo quelle del centrodestra (nessuna sopresa). Un best of.

Le comunicazioni di Crosetto e Tajani in Parlamento

Sì della Camera alla difesa aerea per i paesi del Golfo e aiuti a Cipro. Meloni in Aula l'11

La giornata

L'intervento di Matteo Renzi in Senato