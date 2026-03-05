Leggi il foglio

Foti: "Usa e Israele fuori dal diritto internazionale? Anche Khamenei non lo rispettava"

Il ministro per gli Affari europei commenta le parole di Crosetto alla Camera, che ha giudicato l'attacco degli alleati "fuori dalle regole del diritto internazionale". E sulle basi americane: "L'Italia rispetta le disposizioni sulle basi Nato del 1954"

"Anche chi è stato eliminato non rispettava il diritto internazionale. Non ci dovremmo dimenticare dei trentamila morta di inizio gennaio in Iran". Lo dice al Foglio il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti. Intercettato fuori da Palazzo Montecitorio, Foti risponde così alle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che nel corso dell'informativa congiunta con Antonio Tajani ha definito l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran "fuori dalle regole del diritto internazionale". Interrogato sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli alleati, il ministro chiarisce: "L'Italia rispetta le disposizioni sulle basi Nato del 1954".

