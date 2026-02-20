Il Viminale dovrà pagare oltre 21 milioni per il mancato sgombero di Spin Time

Il tribunale di Roma ha condannato il ministero dell'Interno a risarcire la società proprietaria dell'immobile occupato all'Esquilino. "Molto più di un edificio”, secondo un appello firmato tra gli altri da Gassman, Foglietta e Raimo

Il Tribunale di Roma ha condannato il Viminale al pagamento di una cifra imponente: 21 milioni per il mancato sgombero dell’immobile occupato abusivamente da Spin Time. “Molto più di un edificio”, recitava un appello firmato tra gli altri da Alessandro Gassman, Anna Foglietta, Christian Raimo. “Molto più di un edificio, ma un’idea di umanità”.

Il ministero dell’Interno è dunque condannato al pagamento in favore di InvestiRE SGR del complessivo importo di 21.182.118,50 euro, oltre a interessi compensativi sul debito di valore e interessi legati dalla pubblicazione al saldo. Ancora: il Viminale è condannato a 206.932,53 di euro mensili per il periodo successivo al dicembre 2025 fino alla liberazione dell’immobile e a 150.000 per il mancato guadagno sulle ulteriori sei annualità del contratto del lastrico solare oltre il 2025, con interessi.

L’occupazione di Spin Time risale tuttavia ad anni lontani. Correva l’anno 2013. Altri lettiani tempi. Ma è evidente come adesso, con questa sentenza, tocchi a Matteo Piantedosi sgomberare l’immobile. Il governo, a meno di non vedere aumentare la cifra, è infatti spalle al muro. Resta da chiedersi, e da capire, come i firmatari e avventori “dell’idea di umanità” prenderanno il diktat della II sezione civile del Tribunale di Roma.