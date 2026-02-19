La decisione
Petrecca rimette il suo mandato di direttore di Rai Sport all'ad Rossi
La Rai in una nota annuncia che il giornalista lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Al suo posto in via transitoria ci sarà Marco Lollobrigida
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport in via transitoria sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia in una nota la Rai.
Si chiude così la polemica scoppiata all'inaugurazione delle Olimpiadi, durante la quale, tra gli altri errori, Petrecca ha confuso la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale con la figlia di Mattarella. Polemica che ha causato anche lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport: "Da oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai", si legge nel comunicato ufficiale.
Durantre la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi, infatti, Petrecca aveva scambiato lo stadio "Olimpico" con quello di San Siro ("olimpionico", per l'occasione), non aveva riconosciuto tra le tedofore la pallavolista Anna Danesi e aveva confuso l'attrice Matilda De Angelis con Mariah Carey.
