Doppia grana per la Lega: Avs supera il Carroccio e anche Vannacci cresce

La rilevazione di Swg per La7 conferma Fratelli d’Italia primo partito al 29,8 per cento, con il Partito democratico al 22 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra scavalca la Lega, mentre avanza Futuro Nazionale

La settimana politica fotografata dal sondaggio di Swg per La7 rileva qualche smottamento tra i partiti. Il primo dato è che Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni supera la Lega di Matteo Salvini: 6,6 per cento (+0,2 per cento) rispetto al 6,4 per cento (-0,2 per cento). Un trend, questo, emerso già in alcune elezioni locali. Ma il Carroccio osserva anche l'avanzata vannacciana, che potrebbe rappresentare un concorrente elettorale su diversi temi. Secondo Swg, Futuro Nazionale raccoglierebbe il 3,6 per cento dei consensi e mentre il Carroccio perde due decimali, il partito del generale ne guadagna tre.

Tutto più o meno stabile per gli altri partiti. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,8 per cento, in lieve calo di tre decimali rispetto alla settimana precedente (-0,3). Al secondo posto il Partito democratico, al 22,0 per cento, anch’esso in flessione dello 0,2 per cento. Il distacco tra i due principali partiti, nota Swg, resta quindi ampio, vicino agli otto punti percentuali.

A seguire c'è il Movimento 5 Stelle, che si attesta all’11,8 per cento, in leggerissimo aumento di uno 0,1. Forza Italia tiene quota e rimane stabile all’8,4 per cento, mentre chiude il quadro della coalizione di governo Noi Moderati, all’1,1 per cento (-0,1).

Nella galassia centrista e liberale, Azione raggiunge il 3,3 per cento (+0,2). In lieve aumento anche Italia Viva, al 2,3 per cento (+0,1), mentre è in leggerissimo calo +Europa, che scende all’1,4% (-0,1). Le altre liste complessivamente si attestano al 3,3 per cento, dato stabile.