Vannacci sfida il centrodestra: alla Camera per presentare il piano sicurezza e immigrazione

Il generale sarà a Montecitorio per illustrare in conferenza stampa gli emendamenti di Futuro Nazionale su migranti e ordine pubblico. Ma l'agenda è più fitta: evento pubblico a Roma il 6 marzo e assemblea costituente a fine mese

La data è già segnata, è quella del 4 marzo. Poi addirittura potrebbe essercene un’altra, quella del 6. Due giorni di Roberto Vannacci alla Camera. Sala stampa, presentazione prima del pacchetto sulla sicurezza, poi di quello sull’immigrazione. La richiesta di tenere una conferenza a Montecitorio partirà nelle prossime ore, la convinzione è che l’europarlamentare non potrà essere certo trattato come i rappresentanti di Casapound che a fine gennaio furono respinti dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e cacciati dai rappresentanti dell’opposizione. Le misure che il leader di Futuro nazionale proporrà alle forze politiche del centrodestra sono pressoché pronte. Tolleranza zero. Altro che blocco navale, per i migranti l’Italia sarà off limits. Verrà ‘smantellato’, a colpi di emendamenti che i deputati Edoardo Ziello, Rossano Sasso e Emanuele Pozzolo presenteranno in Commissione, il decreto varato dall’esecutivo. E fatti a pezzi pure i due disegni di legge.

Prima prova: vero scudo penale per gli agenti, nessun doppio registro. Ulteriore rafforzamento delle garanzie per le Forze dell’ordine, soprattutto in occasione delle manifestazioni a rischio, e sostanzioso aumento di stipendio. Assalto ai campi rom e una stretta – ma probabilmente da perfezionare a parte, in modo da non incappare nel muro delle inammissibilità delle modifiche da parte del governo – anti-Islam. Ma i fari, a sentire anche i vannacciani, non saranno puntati soltanto sul Palazzo (“Vogliamo vedere se il presidente della Camera negherà la sala conferenza ad un europarlamentare…”, la ‘sfida’), nella Capitale il 6 marzo il Generale terrà un evento pubblico (nei prossimi giorni sarà definita la sede) per rilanciare il suo progetto nella società civile. Nel frattempo continuerà a girare l’Italia e a fine mese terrà l’assemblea costituente. La struttura del nuovo partito è in via di definizione, il leader di Futuro nazionale si rivolgerà comunque a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nella convinzione che se il centrodestra vorrà vincere le prossime Politiche qualcuno prima o poi dovrà aprire le porte.