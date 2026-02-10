Calenda contro Vannacci: "Patriota di Putin, traditore della patria"

A l'Aria Che Tira, su La7, il leader di Azione attacca il fondatore di Futuro Nazionale: "Ti abbiamo pagato un lauto stipendio per anni, per difendere il nostro paese. Quello che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Tu saresti scappato"

"Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto, per anni, per difendere l'Italia, la cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia", ha detto Carlo Calenda a Roberto Vannacci, entrambi videocollegati con lo studio di l'Aria Che Tira, su La7. "Uno che non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam, uno che non comprende che difendere la propria patria è un fatto fondamentale per una persona che è stata nell'esercito, vuol dire che noi abbiamo speso un sacco di soldi per pargarti permanenze anche all'estero, davanti a uno che se fosse stato un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato".