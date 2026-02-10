Conte, Travaglio e Coppi. Lo strano terzetto per il No si riunisce in Campidoglio

L'ex avvocato del Cav. con il capo dei 5 stelle e il direttore del Fatto a Roma per tirare la volata contro il referendum sulla giustizia

Sarà pure la festa degli innamorati, ma per San Valentino loro chiedono un No. Il prossimo 14 febbraio nella sala della Protomoteca in Campidoglio si riunisce un improbabile terzetto: Giuseppe Conte, Marco Travaglio e Franco Coppi. E se vedere insieme il capo del M5s e il direttore del Fatto Quotidiano non desta davvero alcuno stupore, assai più strano è vedere insieme a loro l’ex avvocato, tra gli altri, di Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti. Nonostante sia un ex allievo di Giuliano Vassalli, padre del processo accusatorio, infatti, Coppi sul referendum della giustizia la pensa esattamente come Conte e Travaglio. E per questo parteciperà anche lui all’evento dall’eloquente titolo “Una partita decisiva per democrazia e diritti”.



Per Giuseppe Conte d’altronde è giunto il momento della riscossa. La sensazione è che il No stia recuperando, e così anche a via di Campo Marzio ci si è galvanizzato. Quello in Campidoglio dunque sarà solo il primo di un filotto di eventi pentastellati sul referendum. Il 20 febbraio, a Palermo, l’ex pm antimafia, oggi senatore del M5s, sarà al teatro Massimo per one man show intitolato “La vera posta in gioco”, ma la vera data da cerchiare sul calendario è un’altra. Mercoledì 25 febbraio. Quel giorno, a un mese dal voto, sempre a Palermo Giuseppe Conte sfiderà il ministro della Giustizia Carlo Nordio a un evento a Villa Igea promosso dalla fondazione Lauro Chiazzese.