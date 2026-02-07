I libri di Vannacci. Amendola: “Sento di russi che comprano il suo libro. Mi farei qualche domanda…”

Cresce il dubbio sulle vendite record dell’autopubblicazione del generale-scrittore: non valigette segrete, ma acquisti mirati che trasformano un libro in strumento politico

Come si scrive Vannacci in cirillico? Tutti cercano valigette a doppio fondo, ma basta sfogliare le pagine del suo libro e guardare la classifica di Amazon. Lo ha detto Stefano Candiani: “Chi muove i fili di Vannacci? I russi? Sento parlare di russi che comprano il suo libro. Daquando questa passione per l’italiano?”. Calenda è un altro: “A Vannacci arrivano i soldi da oltrecortina? Senza dubbio”. Ora c’è anche Enzo Amendola, ex ministro degli Affari Europei, uno che le capitali del mondo le frequenta e che ha scritto il romanzo per Mondadori “L’imam deve morire”. Si domanda Amendola: “Come è nato il fenomeno Vannacci? Ricordate? E’ nato un’estate con le vendite del suo libro, autoprodotto, dal titolo “Il mondo al contrario”. Bene, io mi chiedo come fa a schizzare un libro in classifica, dal nulla. Sento anche io parlare di russi che comprano i suoi libri online. I russi perchè comprano i libri di Vannacci? Io qualche domanda me la farei…”. Le vendite del libro hanno fatto incassare a Vannacci oltre un milione di euro (dichiarati). Quando il fenomeno Vannacci si è gonfiato una esperta di disinformazione come Livia Ponzio ha spiegato sul Quotidiano nazionale che “il libro si è trasformato in un strumento formidabile di soft power”. Quanti russi, da Mosca, stanno comprando online il libro di Vannacci? Continua Amendola: “E per carità, smettiamola di dire che Vannacci può far vincere la sinistra. Vannacci trascina nella sua spirale, fa parlare solo di sicurezza, destra. La sinistra non ha bisogno di Vannacci, la sinistra deve essere ferma sull’Ucraina. E’ l’Ucraina, il sostegno italiano, che costringerà Meloni a scegliere: o Vannacci o Ucraina”. Una prece va spesa per la Lega che ha perfino aiutato Vannacci a vendere quel suo scartafaccio nelle sezioni, a Pontida. Oltre il seggio di Vannacci la Lega, in Europa, si tiene, ancora, nel suo gruppo (pagandoli) consiglieri politici che fanno propaganda vannacciana sui social. Da ieri sono usciti dalla Lega i deputati Sasso e Ziello. Non cercate valige a doppio fondo. La storia è banale e perfino legittima. Dalla Russia chi vuole aiutare il Beppe Grillo in vestaglietta compra il libro e lo finanzia. Il suo rublo è la virgola.