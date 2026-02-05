Ecco le bozze del decreto e del disegno di legge sulla sicurezza in Cdm

Accompagnamento e fermo di 12 ore se c'è concreto pericolo, nuove fattispecie di reati e aumento delle sanzioni per gli organizzatori a cortei non autorizzati. Cosa prevedono le misure sul tavolo del consiglio dei ministri

Fermo preventivo, aumento delle sanzioni per organizzatori e partecipanti a cortei non autorizzati, nuove fattispecie di reato. Il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio si appresta a varare nuove norme sulla sicurezza dopo alcune mediazioni tra Palazzo Chigi e il Quirinale. I provvedimenti sono due: un disegno di legge da portare in Parlamento e un Decreto legge per le misure considerate più urgenti.

Nel decreto sono state inseriti anche i due principali punti al centro della mediazione con il Quirinale: il fermo preventivo e lo scudo penale. Dentro al provvedimento ci sono anche le norme che regolano la funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'Interno e l'introduzione della procedibilità d'ufficio per alcuni reati di particolare disvalore sociale, come alcune fattispecie di furto aggravato - che poi è stato l'unico punto di convergenza il giorno prima in Senato tra la risoluzione del governo e quella delle opposizioni. Invece le norme sull'immigrazione, come la stretta sulle espulsioni e sui rimpatri dei migranti irregolari, sono state divise tra il decreto e il disegno di legge. Faranno solo parte del ddl da presentare al Parlamento tutti gli interventi che riguardano le norme di prevenzione nei confronti della violenza giovanile, che, in un primo momento, sarebbero dovuti andare nel decreto. Con l'eccezione della norma su coltelli e armi da taglio che si trova invece al primo articolo del decreto.

Fermo preventivo: solo per persone con precedenti o in possesso di oggetti che possano "fondatamente" farli ritenere pronti alla guerriglia urbana. Il fermo andrà comunicato al giudice

Alla fine la misura che più di tutte aveva suscitato delle perplessità, anche a livello costituzionale, è entrata nel decreto Sicurezza, ma con alcune modifiche, nate dopo la mediazione con il Colle. La norma infatti prevedeva la possibilità, da parte delle autorità, di trattenere fino a 12 ore i profili sospetti di rappresentare un pericolo per lo svolgimento pacifico di una manifestazione. Una fattispecie considerata troppo larga dal Quirinale. E così la versione del decreto risulta molto più specifica. Come prevede l'articolo 7 del decreto il fermo preventivo è applicabile solo "a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto". In pratica si potrà applicare solo a persone con precedenti specifici per reati compiuti nel corso di manifestazioni e cortei negli ultimi cinque anni. O a persone, citiamo il decreto, sulle quali "sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione". In pratica, persone trovate in possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre, recita la bozza, bisognerà comunicare il fermo in maniera tempestiva all'autorità competente che avrà l'incarico di verificare se sussistano le condizioni legali per il trattenimento. In caso contrario, potrà disporre l’immediato rilascio della persona. Anche questa era una richiesta specifica del Colle.

Scudo penale: per gli agenti che commettono reati con cause di giustificazione iscrizione su un modello a parte

La non più automatica iscrizione nel registro degli indagati di chi commette un reato con una evidente causa di giustificazione, come per esempio la legittima difesa, l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità, diventato noto in questi giorni come "scudo penale", non varrà soltanto per le forze dell'ordine nell’esercizio delle loro funzioni, ma per tutti i cittadini italiani. Non solo. Dopo la mediazione con il Colle, cambia però anche il principio della norma. Non ci sarà più la "non iscrizione" del registro degli indagati, ma l'iscrizione in un apposito modello separato. A spiegarlo è l'articolo 12 del decreto: "Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo". Il successivo articolo, il 13, impone al ministero della Giustizia di emanare entro 60 giorni un decreto ministeriale che introduca questo modello separato al registro degli indagati. L'effetto di questa iscrizione separata riguarda le indagini che dovrebbero velocizzarsi molto. In questi casi infatti, spiega il decreto "non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare". Insomma entro 30 giorni i poliziotti (o chi altro commette un fatto che potrebbe costituire reato, ma con evidente causa di giustificazione) verrebberro archiviati. La norma salva comunque la possibilità per il pm, se lo ritiene, di svolgere ulteriori indagini.

Salta la cauzione per le manifestazioni. Sì invece a multe salate per organizzatori e partecipanti a cortei non autorizzati

Niente da fare invece per la richiesta della Lega di Salvini che chiedeva l'introduzione di una cauzione per gli organizzatori delle manifestazione. In compenso però nel decreto ci sono nuove sanzioni per cortei e manifestazioni non autorizzate. Lo prevede l'articolo 9 del provvedimento che aumenta le sanzioni sia per organizzatori e partecipanti a manifestazioni per le quali non è stata richiesta autorizzazione alla Questura territoriali di riferimento. Sia per organizzatori e partecipanti a cortei e sit-in per i quali l'autorizzazione è stata negata o sono state imposte diverse modalità di svolgimento. Nel primo caso la sanzione massima prevista sale a diecimila euro (con un minimo di mille), mentre oggi la multa massima è di 413 euro. Nel secondo addirittura 12 mila, contro gli attuali 413 euro. Entrambe le norme colpiscono anche chi organizza questo genere di manifestazioni "tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti”

Lesioni aggravate anche per chi colpisce docenti e poliziotti

Tra le norme del decreto spunta anche l'equiparazione di docenti e forze dell'ordine ai medici e operatori sanitari. Per quest'ultimi nel 2025 il governo aveva disposto un'aggravante in caso di lesioni subite. Quella stessa aggravante adesso si appliccherà a docenti e agenti.

Norme sui migranti

Come detto prima, le norme sui migranti compaiono sia nel decreto che nel disegno di legge. Nel primo sono presenti dei provvedimenti per rendere più rapide le espulsioni degli immigrati irregolari, specialmente di quelli che non rispettano il foglio di via che li obbliga a lasciare il paese entro sette giorni. Il ddl invece limiterà i ricongiungimenti familiari e proverà a dare al governo gli strumenti per bloccare l'accesso alle acque territoriali a quelle navi che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale.

Violenza giovanile

Come già annunciato a inizio anno dalla premier Meloni durante la conferenza stampa con i giornalisti, il governo si impegna sul fronte della prevenzione della violenza giovanile inserendo nel disegno di legge alcune norme "anti-maranza", come una stretta sull’uso delle armi da taglio, in particolare per i minori. Viene infatti introdotto il divieto di portare con sé particolari strumenti con lama, pena la reclusione la reclusione da 1 a 3 anni o da sei mesi a tre anni. Nel momento in cui a commettere il reato sia un minore, le sanzioni, da 200 a 1.000 euro, saranno applicate ai genitori. E' vietato inoltre la vendita ai minori di "talune armi improprie, in particolare strumenti da taglio" e per gli esercenti diventa obbligatorio riportare ogni giorno tutte le vendite effettuate su un apposito registro. Per chi non dovesse adeguarsi, saranno previste sanzioni che vanno dalla multa al ritiro della licenza. Più in generale il ddl inserisce anche un divieto di porto di coltelli con lama tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri, pena, anche in questo caso la reclusione, a cui si aggiungono la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno.