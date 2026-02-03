L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino: "Solidarietà alle forze dell'ordine". Applausi bipartisan

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è alla Camera per un'informativa urgente sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna, mentre l'esecutivo continua a lavorare sul pacchetto sicurezza. Già nel vertice che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni, è stata ribadita la vicinanza alle forze dell'ordine da parte del governo. Da Palazzo Chigi era arrivata la proposta di votare già nell'informativa di oggi una risoluzione unitaria insieme alle opposizioni. Ma i regolamenti parlamentari non prevedono alcun voto sulle informative. E dunque è più probabile che se un voto comune ci sarà avverrà nei prossimi giorni al Senato. Per parlarne il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha convocato per oggi pomeriggio alle 15 una riunione dei capigruppo. Inizialmente Piantedosi avrebbe dovuto parlare anche al Senato oggi pomeriggio. Ma l'informativa è stata cancellata. Giovedì potrebbe essere riconvocata ma sotto forma di "Comunicazioni" del ministro. Una procedura parlamentare che, a differenza dell'informativa, prevede in effetti un voto.