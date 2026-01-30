Il centrosinistra dovrebbe combattere anche il trumpismo nel centrosinistra

Il centrosinistra chiede a Meloni di essere più europeista e più distante dall'America è lo stesso che in Europa si sta allontanando dal Pse, che non ha il coraggio di scommettere sulla globalizzazione per contrastare il protezionismo americano e che per raggiungere la pace in Ucraina con la stessa linea del presidente americano?

L'opposizione fa il suo lavoro, naturalmente, e il suo lavoro principale è quello di cercare delle crepe nel governo e di infilarsi con abilità. Nel caso specifico, in questo momento, le opposizioni hanno compreso che per la maggioranza la parola “Trump” è in grado da sola di creare tensioni, imbarazzi, cortocircuiti e si capisce bene che il centrosinistra, per far saltare i nervi ai suoi avversari, punti forte su questo. Che fate con Trump? Come rispondete a Trump? Come vi ribellerete a Trump? Giusto, lineare, normale. Esiste però un altro tema che dovrebbe essere importante agli occhi di chi prova a combattere ogni giorno il trumpismo. E quel tema riguarda una questione non abbastanza affrontata: un'opposizione così interessata a combattere il trumpismo in Italia sta facendo di tutto anche per combattere il trumpismo che esiste non solo nella maggioranza ma anche nell'opposizione? Il centrosinistra chiede a Meloni di essere più europeista, più distante dall'America di Trump, meno propensa a non far giocare all'Ue partite cruciali nel futuro della pace. Ma verrebbe da chiedere: il centrosinistra che chiede meno trumpismo a Meloni è lo stesso che in Europa si sta allontanando dal Pse, è lo stesso che non ha il coraggio di scommettere sulla globalizzazione per contrastare il protezionismo di Trump, è lo stesso che sogna di raggiungere la pace in Ucraina con la stessa linea di Trump, ovvero meno armi a Kyiv e più gentilezza con la Russia? Essere meno trumpiani è saggio. Farlo con tutti sarebbe d'obbligo: destra e sinistra.

Quello che avete letto è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis