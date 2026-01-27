La cittadinanza ad Albanese imbarazza il Pd a Cesena: "La mozione di Avs è inopportuna, non passerà"

"Questo riconoscimento non si può concedere con dei blitz. E poi si sta proponendo una figura che non rappresenta nemmeno tutta l'area di chi sostiene la causa palestinese", dice Enzo Lattuca, sindaco dem della città romagnola

"L'assegnazione della cittadinanza a Francesca Albanese? Il Pd voterà contro". Lo dice al Foglio Enzo Lattuca, sindaco dem di Cesena, dove questo giovedì il consiglio comunale si riunirà per votare per decidere se assegnare o meno la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale Onu. È la lista Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra a premere con più forza, mentre fra i dem, sembra prevalere il fronte del no. "Senza toglierle nulla, ma la figura che si propone non rappresenta nemmeno tutta l'area di chi sostiene la causa palestinese – continua il primo cittadino – La cittadinanza onoraria non si può concedere con dei blitz. Dovrebbe essere una proposta che viene già da un numero largo di forze politiche.

La base dem della giunta è dello stesso avviso. "Al netto del suo lavoro, la figura di Albanese non viene letta dalla cittadinanza come esemplare per tutti quanti. La mozione di Avs non passerà", ribadisce Francesco Rossi, capogruppo del Pd a Cesena. Nella città romagnola, d'altronde "sono stati dati molti pochi riconoscimenti di questo tipo. Si cercano il più possibile figure che siano patrimonio di tutti e con un legame diretto con la cittadinanza, con la certezza che le forze politiche possano convergere in una maniera quanto più ampia. Abbiamo una tradizione di un certo tipo, di governo, di responsabilità e serietà in questa città e ci piace che continui così – osserva Rossi – "Come Pd gli è stato fatto notare ovviamente l'inopportunità della mozione".

Proprio questa, poi, ha irritato maggiormente l'opposizione di centrodestra (ed esponenti di spicco del mondo ebraico). "Non è una scelta discrezionale ma automatica. La mozione è stata presentata agli inizi di gennaio, e quello di giovedì è il primo consiglio comunale a disposizione. Finisce dell'ordine del giorno per effetto di una norma del nostro regolamento", spiega Lattuca. Al netto della burocrazia, però, "la sensibilità di ritirarla e di ripresentarla in un altro momento è tutta di Avs", dice il capogruppo Pd.

Gli annunci sui social, però, ormai li hanno fatti. Del resto "hanno tutta la facoltà del mondo di andare fino in fondo e portare il testo al voto", osserva il dem. Tanto, alla fine, la parte del leone la fa il Pd: "È responsabilità del Pd, che a Cesena ha una maggioranza semi-assoluta, prendere una posizione sul tema", prosegue il capogruppo. Visto l'andazzo, pare che la cittadinanza non verrà assegnata. E non c'è M5s che tenga: "Posso garantire che anche il movimento è combattuto. Ci aggiorneremo questa sera, ma anche fra di loro c'è molta perplessità rispetto all'opportunità di presentare quella mozione", conclude il capogruppo dem.