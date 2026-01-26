Gasparri, Delrio e il confronto sull'antisemitismo. Il senatore Pd: "Con Schlein nessuna polemica"

"Non m'interessa la polemica con il Partito democratico, se voglio fare polemica con Schlein chiamo il Corriere e mi danno due pagine per quello". A dirlo è il senatore del Partito democratico Graziano Delrio, durante il suo intervento al convegno "Antisemitismo: una tragedia che non finisce". Oganizzato dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'incontro si è svolto a Palazzo Madama dopo una settimana di discussioni tutte interne al Pd a proposito del testo da presentare in Commissione affari costituzionali per arrivare a una poposta di legge contro l'antisemitismo.



"Il dibattito è partito molto male", ha detto ancora Delrio a margine dell'evento. "Le diversità di vedute nel Pd sono tutte legittime. C'è chi pensa che non sia giusto legiferare, chi pensa che sia giusto legiferare sul discorso d'odio e chi pensa sia giusto legiferare specificamente sull'antisemitismo. Sono punti di vista rispettabili". Ma aggiunge: "Credo che sia mio dovere mantenere un punto su queste misura specifica, perché il mio contributo è nato dall'incontro con dei giovani ebrei, dei giovani ragazzi universitari, dei giovani del liceo che come la gran parte degli ebrei in tutta Europa non può manifestare la sua religione, la sua religiosità, la sua cultura. È un fatto che dovrebbe interrogarci".



Il senatore di Forza Italia Gasparri ha poi auspicato che domani, giornata in cui la Commissione si riunirà per valutare le diverse proposte presentate dai partiti, "si arrivi a una sintesti". E ha aggiunto: "Io sono aperto a ogni confronto, non sono attaccato al mio testo, ce ne sono sette o otto, l'importante è una sintesi, magari con l'unanimità, e fare una legge che riguardi l'antisemitismo, non confondere mille argomenti. Questa deve essere una legge che sanzioni in maniera più severa l'antisemitismo che purtroppo ha ripreso corpo e presenza nel dibattito e nella polemica quotidiana. E questo non si può sopportare in maniera inerte".



A moderare l'incontro è stato David Parenzo. Presenti come relatori anche l'ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled, la presidente delle Comunità ebraiche Noemi Di Segni, il giornalista Pierluigi Battista, il presidente della comunità ebraica di Roma Viktor Fadlun e Alfonso Celotto.

