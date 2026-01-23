Giorgio Gori è stato contestato dai pro Pal all'Università di Bergamo

Alcuni studenti dei collettivi hanno cercato di interrompere un evento a cui partecipava l'eurodeputato ed ex sindaco: "Fuori i sionisti dall'università". Il precedente di Fiano a Venezia

C'è stata una contestazione all'università di Bergamo per l'europarlamentare ed ex sindaco della città Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università". "Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista" dice uno degli attivisti, ripreso in un video. Non è la prima volta che capita a un esponente del Pd: lo scorso ottobre l'ex deputato Emanuele Fiano era stato contestato a Venezia e sempre con il grido d'accusa "Fuori i sionisti dall'università". All'evento partecipavano anche la docente dell'Unibg Federica Origo e l'economista Michele Boldrin, segretario del movimento "Ora!"

Un piccolo gruppo con kefiah multicolori ha interrotto un incontro a UniBergamo sul tema dell'emigrazione dei giovani laureati, a cui partecipava il segretario @micheleboldrin insieme a @giorgio_gori e Federica Origo.



Tra accuse di “sionismo” e slogan stanchi, qualcuno è… pic.twitter.com/xnuq0NWcSZ — ORA! (@ora_italia) January 23, 2026

In solidarietà dell'europarlamentare si è espresso l'onorevole di Forza Italia Alessandro Sorte: "Esprimo solidarietà a Giorgio Gori per le contestazioni avvenute da parte di manifestanti pro pal durante il convegno dedicato a giovani, università e lavoro svoltosi in Unibg".