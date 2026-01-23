Il caso
Giorgio Gori è stato contestato dai pro Pal all'Università di Bergamo
Alcuni studenti dei collettivi hanno cercato di interrompere un evento a cui partecipava l'eurodeputato ed ex sindaco: "Fuori i sionisti dall'università". Il precedente di Fiano a Venezia
C'è stata una contestazione all'università di Bergamo per l'europarlamentare ed ex sindaco della città Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università". "Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista" dice uno degli attivisti, ripreso in un video. Non è la prima volta che capita a un esponente del Pd: lo scorso ottobre l'ex deputato Emanuele Fiano era stato contestato a Venezia e sempre con il grido d'accusa "Fuori i sionisti dall'università". All'evento partecipavano anche la docente dell'Unibg Federica Origo e l'economista Michele Boldrin, segretario del movimento "Ora!"
In solidarietà dell'europarlamentare si è espresso l'onorevole di Forza Italia Alessandro Sorte: "Esprimo solidarietà a Giorgio Gori per le contestazioni avvenute da parte di manifestanti pro pal durante il convegno dedicato a giovani, università e lavoro svoltosi in Unibg".
la protesta
Le opposizioni vanno da La Russa per chiedere lo sblocco della Vigilanza Rai. Patuanelli (M5s): "Situazione inaccettabile"
Il senatore grillino: "Se la commissione è bloccata è per responsabilità diretta della maggioranza ma la libertà di informazione non può essere ostaggio dei giochi di potere". E La Russa prova a smorzare la questione: "Situazione di stallo. Tenterò una moral suasion per far ripartire la commissione"
se si votasse oggi
Il sondaggio di YouTrend: situazione politica stabile, ma cresce il giudizio negativo sul governo Meloni
Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito del paese al 29,4 per cento. Calano invece Pd (21,4 per cento), Avs (6,7) e FI (7,7), mentre la Lega si attesta all'8,2 e Nm allo 0,9. E se, Azione, +Europa restano stabili, Italia Viva cresce, anche se di poco. Il 62 per cento degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni