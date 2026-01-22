Da solennità a carnevalata
La tipografia antisemitismo. Più testi che teste. L'autogol Pd
Si avvicina il 27 gennaio: il giorno della memoria, in cui si scoprirà il testo base contro il fenomeno. Romeo e Scalfarotto ne hanno già uno pronto, mentre i dem hanno preferito bloccare il disegno di legge di Delrio per formularne uno nuovo
Più testi che teste. L’antisemitismo è finito in tipografia. Ricordate la proposta Delrio? L’ex ministro del Pd si batte per depositare un disegno di legge sull’antisemitismo. Il Pd lo ferma perché il testo per Schlein e Boccia è troppo stringente e fa sua la definizione dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Sia Boccia sia Schlein la stessa definizione l’hanno adottata in passato. Boccia quando era ministro nel governo Conte II e Schlein l’ha votata quando sedeva all’Europarlamento. Lasciamo perdere…. Per arginare Delrio, la mitezza fatta persona, viene chiesto al senatore del Pd, Andrea Giorgis (l’allievo di Zagrebelsky) di formulare una proposta unitaria del Pd. Bene. Si avvicina il giorno della memoria, il 27 gennaio, e si avvicina anche il momento di decidere. Fioriscono i testi. Lega e Iv presentano il loro, il testo Romeo-Scalfarotto, un altro lo presenta Gasparri. FdI può essere da meno? Eh, no. Il Pd ha bisogno di tempo, FdI anche. Martedì notte il partito di Meloni accelera e presenta il disegno di legge antisemitismo a firma Malan.
Il Pd arranca. Ripetiamo, al momento i primi ad avere il testo pronto sono Romeo e Scalfarotto. Per non essere scavalcati, FdI e Pd convergono. Mercoledì mattina si riunisce la commissione Affari Costituzionali del Senato e sapete cosa di decide? Uno, uno solo. Ci sarà solo un testo base. La domanda è: ma quale testo? Decisione: si scoprirà il giorno 27 per rendere solenne il tutto. Ovviamente chi fa la figura peggiore è il Pd che ha preferito bloccare un disegno di legge già pronto. Il problema era la definizione di antisemitismo, una dicitura che anche gli studiosi più dialettici con Israele, come Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) ha definito “non solo corretta, ma necessaria”. Sarebbe questa la solennità? Più che rendere solenne il tutto, il tutto è stato ridotto a carnevalata.
L'approvazione
Via libera della commissione Difesa: cancellata la parola "militari" dal titolo del Dl Ucraina
E' stato accolto l'emendamento presentato da quattro deputati, uno per ogni gruppo della maggioranza (FdI, FI, Lega e Noi Moderati), che chiedeva di togliere l'aggettivo dall'"intitolazione" del provvedimento. Dure le opposizioni: "E' una cosa che offende l'intelligenza oltre che la dignità" dice Fratoianni (Avs)
frane nel campolargo
Furfaro difende Renzi dal veto del M5s: "Abbiamo il dovere di essere tutti uniti contro Meloni"
Il voto
Colpo di scena a Strasburgo: passa il blitz contro il Mercosur. Cosa succede ora
L'Eurocamera ha approvato, con soli 10 voti di scarto, una risoluzione presentata da The Left che impegna la Commissione a chiedere un parere alla Corte di giustizia europea prima della ratifica definitiva dell'intesa. Il ricorso rischia di far rinviare per almeno due anni l'applicazione dell'accordo commercia. Merz: "La commissione lo applichi in via provvisoria"