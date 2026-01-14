Il colloquio
Boccia: "Il Pd tiepido sull'Iran? Cazzate. Siamo pronti a scendere in piazza con gli altri partiti"
Il capogruppo dem al Senato difende il partito dalle accuse di poca attenzione su quel che succede a Teheran: "Nessuno ha fatto più del Pd per l'Iran"
Senatore Francesco Boccia, vi accusano di essere né caldi né freddi su Teheran. È così? "No. Tutte cazzate scritte dai giornalisti di qualche salotto". Salotti governisti? "Che il Partito democratico sia tiepido sull'Iran è una sciocchezza sesquipedale che solo chi è in totale malafede può dire o scrivere". Si opina sulla mitezza di Schlein. Lei invece ribolle. "Vengono da me a chiedere se siamo insensibili sull'Iran, ci fanno gli esami del sangue, è come se mi chiedessero se sono o meno pugliese". Addirittura.
Accantoniamo però i salotti, senatore, che sono trasversali. Se è come dice lei – se siete cioè ferventi nella difesa del popolo persiano – potreste allora ritrovarvi con la maggioranza di governo? "Ma guardi che sull'Iran c'è la totale unità del Parlamento". Sareste pronti a scendere in piazza con gli avversarsi? "Oggi le commissioni Esteri approvano delle risoluzioni unitarie". Una risoluzione, annunciata dal senatore riformista Filippo Sensi, è stata bloccata ieri per la titubanza di Schlein che aspettava Conte. ("Lo so, lo so, siamo complicati noi del Pd", ha detto Sensi al Foglio).
Un'altra – se ne occupa Stefania Craxi – richiede "con fermezza alle autorità iraniane la rinuncia della pena di morte quale strumento di repressione del dissenso", e poi: "la sospensione immediata dei procedimenti giudiziari e delle condanne comminate in relazione alle proteste in corso". È un testo che firmeranno tutti, appunto. E che impegna l'Italia a "sostenere, in ambito europeo, l'adozione e l'attuazione di sanzioni individuali e settoriali nei confronti dei responsabili e degli apparati coinvolti nella repressione", "assicurando al contempo la salvaguardia dei canali umanitari e dell'assistenza alla popolazione civile".
Oltre alla risoluzione, però c'è la piazza. Forse meno empatica con gli iraniani rispetto ad altri popoli. "Ma no. L'opinione pubblica, e in particolare le giovani generazioni, sono molto sensibili. Sostengono la resistenza iraniana. Noi siamo in prima linea".
In piazza con +Europa e Carlo Calenda ci andrete sabato prossimo? "Penso proprio di sì, certo". L'invito del leader di Azione però è stato esteso a tutti. E ancora non sono pervenute risposte. Voi perché non avete risposto a Calenda? "Calenda… Calenda! Lasciamolo stare Calenda!". E perché? "Cosa facciamo? Ci mettiamo a fare gli aperitivi insieme? Vino rosso o bianco? Caviale?". Dai salotti degli Angelucci alle terrazze parioline del capo di Azione, Francesco Boccia la tocca piano. Non è tiepido. Anche se adesso torna serio. "La verità è che nessuno più del Pd ha pensato all'Iran. Anzi. Il Pd è il partito che ha fatto più di tutti in Parlamento per sostenere la resistenza iraniana. E Peppe Provenzano, il nostro responsabile Esteri, lo ha ribadito più volte. Siamo a diciotto iniziative sull'Iran, il secondo partito ne ha fatte otto".
A questo punto il capogruppo dem a Palazzo Madama ci illustra, per tabulas, gli atti principali (solo i principali) che il Pd ha presentato. Spiccano le risoluzioni di Laura Boldrini e di Lia Quartapelle sulle iniziative "per contrastare la violazione dei diritti umani" e per condannare "con la massima fermezza la morte di Mahsa Jina Amini". "Ecco – dice – noi siamo il partito che tra Camera e Senato ha fatto più di tutti riguardo al sostegno della libertà in Iran".
Il senatore ci mostra poi le principali iniziative dei dem sul Venezuela. Forse per zelo o per prevenire insidie ulteriori. Come quelle di amoreggiare con Maduro sulla scia di Landini e Conte. Leggiamo così di un'altra risoluzione – la prima firma è di Fabio Porta – per ottenere "l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici, tutelare gli italiani nel paese e condannare la repressione politica" di Caracas. Sono dunque false le accuse di anti americanismo? "Anti americanismo? No comment. Sono tutte cazzate".
il valletto
Vannacci come Grillo. In attesa di fare il suo partito, si inventa il comizio a teatro (e a pagamento)
trattative difficili
Puglia senza giunta regionale a 50 giorni dal voto. E Decaro chiede ispirazione alla Madonna
La polemica
Sulla scuola Valditara commissaria quattro regioni. Giani: "E' un attacco politico"
Il ministro nomina i commissari ad acta in quattro regioni - Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna - tutte a guida centrosinistra. "Il governo mostra di avere un'idea ragionieristica delle politiche scolastiche", dice il dem presidente della regione Toscana. "Tanti colleghi di centrodestra sono d'accordo con noi"