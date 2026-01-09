La conferenza stampa di Meloni: "Per il referendum si vota il 22 e 23 marzo"

Al via alle 11, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la consueta conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. La premier si è preparata ad affrontare le 40 domande (l'anno scorso rispose per due ore e mezza).

Meloni conferma: "Il 22 e 23 marzo è la data più probabile per il referendum

"A norma di legge dobbiamo dare la data entro il 17 di gennaio, lo farà il prossimo Consiglio dei ministri: il 22 e 23 marzo è la data più probabile e mi sentirei di confermarla", ha detto la premier parlando del referendum sulla riforma della giustizia, confermando così quanto emerso negli scorsi giorni. Meloni ha anche spiegato che non posticipare ulteriormente il voto è necessario per emanare in tempi adeguati i decreti attuativi per la nomina dei nuovi Csm secondo le regole stabilite dalla riforma.

Meloni: “Non è necessario mandare soldati in Ucraina, basta l’art. 5 Nato. Salvini? Non è filoputiniano”

“Il governo subisce il veto filoputiniano di Salvini sull'invio dei soldati in Ucraina? Non condivido questa intepretazione. I dibattiti che si fanno in maggioranza sulla questione russa-ucraina non sono dibattiti tra filo-russi e filo-americani perché i fili li hanno i burattini”, risponde Meloni. Secondo la premier, invece, “non è necessario inviare soldati” sul territorio ucraino “perché il principale strumento per avere solide garanzie di difesa è un sistema ispirato all’art. 5 della Nato”, che tra l’altro “è una proposta italiana” ed è considerata dalla presidente del consiglio come “la principale fonte di sicurezza per l’Ucraina”.

Meloni: “Non credo che Trump proverà un’azione militare in Groenlandia. Non la condividerei”

“Continuo a non credere che gli Stati Uniti proveranno un’azione militare per il possesso della Groenlandia. Un’iniziativa che in ogni caso non condividerei. Marco Rubio e Trump lo hanno escluso”, ha detto Meloni. “Penso - ha aggiunto - che l’amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivo stia ponendo l’attenzione sull’interesse strategico dell’area artica per la sua sicurezza. Un’area dove agiscono però altre potenze straniere. Il messaggio che gli Usa mandano è che non accetteranno queste ingerenze”.

"Entro la fine di questo mese il ministero degli Affari esteri presenterà una strategia italiana sull'artico perchè capiamo quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte”, ha aggiunto la premier. L’obiettivo della proposta italiana sarebbe quello di “preservare la pace e cooperazione, la sicurezza della regione, aiutare aziende italiane che vogliono investirci, favorire la ricerca”, in quanto si tratta, dice Meloni, di un “territorio strategico per studiare cambiamento climatico”.

Meloni: “Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre”

La conferenza stampa di inizio anno si inizio anno si apre con una domanda sulla liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. "Il governo – dice la premier Giorgia Meloni - si occupa di questa vicenda da 400 giorni, Trentini non è l'unico italiano detenuto. Non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la madre non potrà abbracciare suo figlio". La premier saluta “con gioia” la liberazione dei due italiani in Venezuela, dicendosi “fiduciosa” e considerando “il segnale dato dalla presidente venezuelana di grande valore”.