Qualche previsione per il 2026, dalle Olimpiadi a un inaspettato segretario del Pd. Buon anno!

Grazie a un misto di analisi geopolitica, astrologia spicciola e una leggera intossicazione alimentare, sono in grado di spoilerarvi cosa succederà nei prossimi dodici mesi

Ed eccoci giunti anche alla fine di questo 2025. Anche quest’anno siamo sopravvissuti, nonostante tutto – e nonostante noi stessi. Anzi: visto il successo (vincere la lotta per la sopravvivenza è, checché se ne dica, il più grande successo che si può ottenere su questo pianeta), gli esperti hanno annunciato per il prossimo anno il seguito, dal titolo “2026”. Un anno che, come il precedente, sarà “di passaggio”, “di transizione”, “intermedio”: proprio come le sale d’attesa degli studi medici, ma senza le riviste da sfogliare e con il telefono scarico. Grazie a un misto di analisi geopolitica, astrologia spicciola e una leggera intossicazione alimentare, sono in grado di spoilerarvi cosa succederà nei prossimi dodici mesi. Leggendo questo pezzo (e rivedendovi le mie previsioni come vostre nel corso dell’anno), a dicembre potrete dire “ve l’aveva detto” con quel fastidio misto a rassegnazione tipico di chi aveva ragione.

Gennaio 2026. Nuovo piano di pace per l’Ucraina, concordato da Trump con Putin su Whatsapp. La Russia accetta il ritiro completo delle sue truppe, a patto che l’Ucraina venga rasa al suolo e cosparsa di sale.

Febbraio 2026. Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Mancano la neve, le strade, i parcheggi e la segnaletica; ma l’atmosfera è straordinaria. Gli atleti vincono le gare a tavolino, poi vanno a ubriacarsi al bar con la sciolina. L’Italia si aggiudica l’oro per il catering e nello sci di fondo, raschiato.

Marzo 2026. Anticipo di fioritura primaverile: ad Alfonso Signorini crescono le rose.

Aprile 2026. Crollano gli ingressi al Colosseo: i turisti vogliono vedere solo la nuova fermata della metropolitana, non lo squallido monumento in travertino che ne porta il nome. Gli ambulanti dismettono i panni da centurioni e ora assediano i turisti vestiti da controllori.

Maggio 2026. Caso Epstein: spuntano nuove foto del finanziere pedofilo nel Fantabosco, in compagnia di Lupo Lucio.

Giugno 2026. Matteo Salvini realizza il ponte, ma non sullo Stretto: prendendosi lunedì 1 giugno di ferie, si fa quattro giorni di vacanza.

Luglio 2026. Emergenza incendi in tutta Europa, stavolta causata dall’autocombustione umana: fa talmente tanto caldo che la gente non suda più, prende fuoco dalle ascelle.

Agosto 2026. Tutti gli italiani adottano le partenze intelligenti. Risultato: circa sessanta milioni di persone si riversano sulla A24 alle 5.00 del mattino di mercoledì 12 agosto, causando una coda autostradale visibile dallo Spazio. Interviene la protezione civile, che per liberare le strade dall’ingorgo è costretta a usare un disgorgante chimico.

Settembre 2026. Il nuovo segretario del Pd, Fabrizio Corona, annuncia rivelazioni su Giorgia Meloni.

Ottobre 2026. Ad Halloween, dopo il travestimento da Dracula e quello da strega, la maschera più venduta è quella da Dna di Sempio.

Novembre 2026. Crisi di maggioranza sulla manovra, il ministro Giorgetti si dimette. Per sistemare i conti e portare soldi nelle casse dello stato, Mattarella nomina all’Economia la coppia Checco Zalone – Gennaro Nunziante. In due giorni, la loro finanziaria incassa più di tredici milioni.

Dicembre 2026. Anche quest’anno il Nobel per la Pace non va a Donald Trump – lo vince al suo posto un pitbull. Per consolare il Presidente degli Stati Uniti, gli viene assegnato il Telegatto per la Pace, lo Zecchino d’Oro per la Pace, la coppa di Ballando con le Stelle per la Pace, e quattro escort minorenni.