Anche Tridico non ha voglia di restare: addio Calabria, il 5 stelle torna a Bruxelles

Il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali ha scelto di tornare all'Europarlamento per continuare il suo mandato. In campagna elettorale era stato profetico: "La Calabria non può restare la terra degli addii e delle valigie pronte". E' andata male

Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra in quota M5S alla presidenza della Regione Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre, ha comunicato le sue dimissioni dal Consiglio regionale. Alla fine ha scelto l'Europarlamento, dove è stato eletto con il M5s lo scorso anno. Secondo le normative vigenti, Tridico doveva decidere quale ruolo mantenere entro il 27 novembre. Al suo posto, in Consiglio regionale, subentrerà l'ex europarlamentare Elisabetta Barbuto, candidata alle Regionali del 5 e 6 ottobre nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione centrale.

La decisione, dopotutto, non desta stupore. Già ad agosto, come raccontato dal Foglio, si era configurata la volontà di tenere aperte tutte le porte. Stesso destino scelto anche dall'ex sindaco di Pesaro e candidato per il centrosinistra nella Marche Matteo Ricci dopo la sconfitta.

Leggi anche: Le dichiarazioni Calabria o Bruxelles? I dubbi di Tridico che diceva: "Qui nessuno ha voglia di restare" Redazione

Eppure, durante i giorni di campagna elettorale, Tridico in tv, ripostando poi anche social il suo intervento, diceva: "Ho vissuto lontano, con la nostalgia della mia terra e con la rabbia di vederla svuotarsi dei suoi giovani. Ma ho scelto di tornare, perché la Calabria non può restare la terra degli addii e delle valigie pronte". D'altronde lo slogan della campagna elettorale parlava chiaro: "Resta, torna, crediamoci". Detto, fatto.