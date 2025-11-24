Elezioni regionali, nessuna sorpresa: in Veneto avanti Stefani, in Campania e Puglia Fico e Decaro

Quasi 13 milioni di italiani s alle urne per votare per i successori di Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Dai primi exit poll confermate le attese. Rispetto a cinque anni fa, è cresciuto l'astensionismo in tutte le regioni

Dalle regionali in Veneto, Campania e Puglia nessuna sorpresa. Secondo i primi exit poll del consorzio Opinio per la Rai vengono confermate le attese della Vigilia. In Campania il candidato del campo largo Roberto Fico è in testa con una forbice di consensi compresa tra il 56 per cento e il 60, mentre il viceministro di FdI Edmondo Cirielli si ferma tra il 35 e il 39. In Puglia Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra, si attesta tra il 64 e il 68 per cento contro il 30-34 dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. In Veneto il candidato del centrodestra Alberto Stefani tra il 59 e il 63 per cento, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34.

Circa 13 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale in Veneto, Campania e Puglia. Si vota per scegliere i successori dei tre superpresidenti Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Con queste votazioni si chiude l'autunno elettorale che, finora, ha visto la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria rispettivamente con Francesco Acquaroli e Roberto Occhiuto e del centrosinistra in Toscana con Eugenio Giani. In più in Valle d'Aosta ha trionfato l'Union Valdôtaine che ha confermato Renzo Testolin come governatore.

L'affluenza è in calo ovunque. Alle 23 di domenica, la partecipazione in Veneto si è fermata al 33,88 per cento, 12 punti in meno rispetto al 46,13 per cento registrato cinque anni fa. In Puglia, ha votato il 29,45 per cento contro il quasi 40 per cento del 2020. In Campania, si è recato alle urne il 32,09 per cento rispetto al 38,91 per cento della precedente tornata. Bisogna però considerare che cinque anni fa il giorno delle regionali è coinciso con il referendum per il taglio dei parlamentari che ha fatto salire l'affluenza rispetto alle elezioni del 2015.

Chi sono i candidati

Leggi anche: Regionali Elezioni regionali in Veneto: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Stefani e Manildo Redazione Leggi anche: regionali Elezioni regionali Campania: cosa c'è in palio nella sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico Redazione Leggi anche: il voto Elezioni regionali in Puglia: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Decaro e Lobuono Redazione

Cosa si giocano i partiti in queste elezioni

Leggi anche: L'editoriale del direttore Le regionali come capitolazione dell'anti politica Claudio Cerasa Leggi anche: dopo de luca Col voto in Campania si giocano anche gli assetti futuri del centrosinistra Sergio Soave Leggi anche: l'editoriale del direttore Il filo delle regionali è il trionfo dell'Italia anti moralista Claudio Cerasa

Articolo in aggiornamento