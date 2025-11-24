Il campo largo accorre da Fico e festeggia la vittoria in Campania: "Battuto il governo Meloni"

Conte e Schlein vanno a festeggiare il neopresidente a Napoli. Presenti anche Fratoianni, Bonelli e il sindaco Manfredi. La segretaria del Pd: "L'alternativa alla destra c'è ed è competitiva". E cita Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagnà". Il leader M5s: "Un impegno condiviso che lascia ben sperare"

Ha ringraziato i campani per "la scelta così netta". E ha già premesso che "la coalizione da domani è al lavoro per governare al meglio". Ma almeno per questa sera Roberto Fico si gode gli elogi e i festeggiamenti del campo largo, con i leader accorsi a Napoli per incoronare il nuovo presidente della Regione (hanno preferito lui all'altro presidente vincente di questa tornata: il pugliese Antonio Decaro). Il conteggio delle schede procede ancora, si cercherà di capire chi ha fatto meglio, chi peggio, se il M5s ha tenuto, se è nelle liste civiche legate all'ex governatore Vincenzo De Luca da ricercare "la spinta" al successo. Quel che conta, però, è che ognuno possa rivendicare un pezzo del successo. Ché, come ha detto Giuseppe Conte, "per il M5s è una doppietta storica: due governatori di regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno. Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro paese". Ma anche Elly Schlein ha di che rallegrarsi. Così, quando ancora si è ai primi exit poll, la segretaria decide di "scendere" a Napoli per scattare la "foto della vittoria". Lei, Conte, Fratoianni e Bonelli si intrattengono per oltre mezz'ora nel retropalco del comitato elettorale di Fico. Poi il neo presidente sale e ringrazia proprio loro, oltre che il presidente uscente Vincenzo De Luca con cui c'è stato "un confronto costruttivo".

Leggi anche: il profilo Chi è Roberto Fico, il grillino che ha compiuto una metamorfosi archiviando De Luca in Campania Ruggiero Montenegro

"Un saluto a tutte le forze di coalizione perché è stato un percorso condiviso. C'è un impegno collettivo che ci fa ben sperare in chiave futura", gongola prendendo la parola Giuseppe Conte salendo sul palco del comitato elettorale. "Sono felice perché le grandi vittorie in Campania e Puglia dicono qualcosa sull'Italia. E dicono molte cose sulla possibilità di scrivere un'agenda di alternativa possibile", prosegue il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Poi è la volta di Schlein. "E' stato un lavoro di squadra mettere insieme le differenze e riuscire a trovare nelle differenze un quadro comune", dice la segretaria del Pd. Secondo cui "il messaggio di questa sera è che l'alternativa alla destra c'è ed è competitiva. Il riscatto parte dal sud. Uniti si stravince. Meloni stasera ha ben poco da festeggiare e da saltare". Tra gli argomenti rilanciati dalla leader dem la contrarietà all'autonomia. Prima della citazione finale tratta da Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagnà". Il preludio alla foto tutti insieme in cui s'affaccia anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Quasi a voler raffigurare la prosecuzione del modello Napoli.