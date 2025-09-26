Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni

Dieci anni fa il Partito democratico governava in quindici regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica dell'Italia è cambiata di molto

Marche e Valle d'Aosta sono le prime due regioni dove si è votato in questo autunno elettorale. I prossimi appuntamenti sono il 5 e il 6 ottobre in Calabria, l'11 e il 12 ottobre in Toscana, il 23 e il 24 novembre in Puglia, Campania e Veneto. Passando sulla mappa si può vedere chi è il presidente di ogni regione e quando è stato eletto.

Oggi Forza Italia governa in cinque regioni (Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia), il Partito democratico in quattro (Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia), quattro anche la Lega (Veneto, Lombardia, Trentino e Friuli-Venezia Giulia), una il Movimento 5 Stelle (Sardegna). Poi ci sono due indipendenti di destra (Marco Bucci in Liguria e Francesco Rocca nel Lazio) e una indipendente di sinistra (Stefania Proietti in Umbria), il Südtiroler Volkspartei e l'Union Valdôtaine.

Dieci anni fa gli equilibri erano molto diversi. Il Partito democratico governava in quindici regioni: le isole, tutto il centro sud ed Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli Venezia-Giulia, mentre il centrodestra soltanto tre: la Lega amministrava la Lombardia con Roberto Maroni, il Veneto con Luca Zaia al suo secondo mandato, Forza Italia la Liguria con Giovanni Toti. Fratelli d'Italia non governava nessuna regione.