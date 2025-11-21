Fico e il posto barca a soli 550 euro l'anno, anche dopo la fine del mandato

Secondo il ministero della Difesa, Fico ormeggiava la barca a un modico prezzo in deroga, anche dopo la fine del mandato. A deciderlo il Comandante pro tempore dell'Accademia. Crosetto dispone di verificare l'esistenza di "gozzetti" analoghi

Il mandato passa, il gozzetto resta. Dal 2018 Roberto Fico ormeggia la famigerata barca alla modica cifra di 550 euro l’anno. Una deroga concessa anche dopo la fine del suo mandato alla camera dei Deputati. E’ la risposta che dà il ministero della Difesa all’interrogazione del senatore Rastelli: “In tale quadro, la concessione del posto barca, prima in virtù della carica istituzionale e poi in istanza associativa, si è basata sulle facoltà discrezionali del Comandante pro tempore dell’Accademia”. E ancora: “E’ stato appurato che l’ormeggio dell’imbarcazione dell’Onorevole Roberto Fico è avvenuto successivamente alla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, in ragione di richiesta di parte del 2018, per poter disporre di un posto barca in area sorvegliata e controllata militarmente, per esigenze di sicurezza personale. Tale concessione è stata rinnovata annualmente, senza soluzione di continuità, anche dopo la fine del mandato”. Dopo aver ricevuto tale riscontro, il ministro ha dato disposizione di verificare l’esistenza di casi analoghi.