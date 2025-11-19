Dopo le polemiche, Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella

"Prima di decidere valutiamo cosa sarà inviato". Il capogruppo del Carroccio in Senato spiega perché il voto al decreto che rinnova l'invio di armi all'Ucraina potrebbe non essere scontato. Il colpo di mano di Borghi: "Voterò no". E Salvini: "Abbiamo votato sempre tutti gli aiuti. Per il futuro chiediamo chiarezza"