La Pace di Bari: Decaro ed Emiliano insieme dopo le tensioni in Puglia. La foto della tregua

La mancata candidatura, il veto dell'ex allievo Decaro nei confronti dell'ex presidente, il sì a Vendola. Adesso la fot.o. La sfida sarà per formare la giunta

Dopo mesi di liti, il primo evento insieme dei due fratelli coltelli del Pd: Antonio Decaro e Michele Emiliano sono saliti insieme sul palco dell’evento organizzato a Bari dal deputato dem Ubaldo Pagano, candidato al consiglio regionale.

“Ecco a voi il candidato del centrosinistra”: prendendo il microfono Emiliano ha superato l’imbarazzo iniziale (Decaro si era seduto da solo in un angolo del palco) e gli ha dato la parola per la chiusura della manifestazione.

I rapporti tra due leader si sono incrinati quando Decaro ha posto un veto alla candidatura al consiglio regionale di Emiliano e Nichi Vendola, riuscendo a spuntarla solo con il primo, stoppato dopo un intervento mediatore della leader nazionale Elly Schlein. Questo incontro Emiliano-Decaro prova a ricostruire una cordialità che resta però segnata anche da divergenze sulle nomine di fine mandato (su tutte quelle dei manager della sanità).

Nel suo intervento Emiliano era stato tranchant: "Sono qui per progettare il futuro. Non vorrei che qualcuno pensasse di relegarmi nel mondo dei ricordi". La prossima partita tra i due si giocherà dopo il voto (il successo di Decaro è scontato), tra nuova giunta e equilibri del partito da ridefinire.