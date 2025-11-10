Le dichiarazioni
Giorgetti difende la manovra: "Siamo nel giusto, massacrati da chi poteva farlo"
Dopo le critiche mosse da Istat e Banca d'Italia, arriva la risposta del ministro leghista: "Se chi guadagna due mila euro al mese è ricco, forse hanno una concezione della vita un po' diversa"
"Una volta che abbiamo cercato di aiutare non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare". A parlare è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al festival "Bergamo Città imprese". È una difesa tenace quella del ministro, dopo le accuse per aver escogitato una manovra per ricchi. "Siamo intervenuti sul ceto medio: negli anni scorsi si è intervenuto sui ceti più deboli. Quest'anno abbiamo coperto anche la fascia dei redditi fino a 50mila euro. Mi sembra una logica nell'orizzonte pluriennale sensata. Mi sembra che questo tipo di analisi - riferendosi a Istat, Corte dei conti e BankItalia - si siano concentrate su un solo elemento. Ricordo per esempio che abbiamo reso stabile il cuneo fiscale. Bisogna capire cosa si intende per ricco: se lo è chi guadagna quarantacinque mila euro lordi, quindi circa due mila netti al mese, forse Banca d'Italia e Istat hanno un concezione della vita un po' diversa". Il ministro si dice tranquillo, crede di essere nel giusto, pensa "che un'analisi serena e oggettiva" del complesso della manovra "possa portare a ben altri risultati".
Auspica poi un intervento relativo agli iperammortamenti e superammortamenti "perché sono quelli che in qualche modo danno un impulso quasi automatico per rinnovare, investire, migliorare", che si potrà compiere nel passaggio parlamentare della manovra. "Renderli pluriennali - continua Giorgetti - sarebbe una bella cosa perché forniscono agli investitori un quadro di certezza nel tempo e quindi anche la possibilità e la capacità di programmare gli investimenti. Cercheremo sicuramente di trovare una soluzione".
Nel suo intervento, c'è spazio anche per le dinamiche geopolitiche: "Si è parlato di politiche aggressive degli Stati Uniti con i dazi, ma tanto dobbiamo preoccuparci del problema dell'aggressività asiatica: l''overcapacity' cinese punta all'Europa attraverso dumping, tassazione di favore, tutte le regole sociali e ambientali che non vengono rispettate. Nel G7 vanno ridiscusse le regole commerciali: non ci deve essere un ingresso libero e indiscriminato. Il problema non è solo italiano - conclude il ministro - ma ha messo in crisi il modello tedesco fatto di energia a basso costo dalla Russia ed esportazioni in Cina. È un modello completamente saltato. Si tratta di un problema di sopravvivenza per l'Europa, non solo per l'Italia".
il colloquio
"Il segreto di Mamdani? Ha riportato il corpo nella comunicazione politica". Parla Patrick Facciolo
La telefonata