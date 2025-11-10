E Ghiglia si difende: "Nessun motivo per fare un passo indietro"

Intervistato su La7 il membro del Garante dice: "Siamo indipendenti non teniamo conto delle suggestioni della politica"

"Disponibile a un passo indietro del Collegio del Garante Privacy? Non c'è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d'accordo con se stessa: o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica. Non si può andare a giorni alterni: la politica o c'è o non c'è. Visto che siamo indipendenti non teniamo conto delle suggestioni della politica". Lo dice Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, in un'anticipazione dell'intervista rilasciata a 'L'Aria che tira' in onda su La7.