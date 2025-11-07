Mattarella e Meloni alla Conferenza nazionale sulle Dipendenze

Il presidente di via dell'Astronomia vede la segretaria dem. È il secondo faccia a faccia: "Evitare che le nostre imprese chiudano a causa della burocratizzazione europea". La dem: "Occorre superare i veti e mettere in campo un grande piano di investimenti pubblici per le aziende". Misiani lascia la riunione prima della fine. Lo segue anche Orlando: "Ho il treno"