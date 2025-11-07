la diretta
Mattarella e Meloni alla Conferenza nazionale sulle Dipendenze
Inizia la due giorni dell'appuntamento istituzionale di ascolto e confronto tra soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella cura e nel recupero
Inizia oggi, 7 novembre 2025, la due giorni della VII Conferenza nazionale sulle Dipendenze, appuntamento istituzionale di ascolto e confronto tra soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella cura e nel recupero, al Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma.
Parlano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana.
L'incontro al Nazareno
Asse Orsini-Schlein. Confindustria dal Pd per la contromanovra: "L'Ue penalizza le imprese"
Il presidente di via dell'Astronomia vede la segretaria dem. È il secondo faccia a faccia: "Evitare che le nostre imprese chiudano a causa della burocratizzazione europea". La dem: "Occorre superare i veti e mettere in campo un grande piano di investimenti pubblici per le aziende". Misiani lascia la riunione prima della fine. Lo segue anche Orlando: "Ho il treno"
La decisione
Niente terzo mandato per Fugatti. La Consulta lo boccia anche per la Provincia di Trento
L'ufficio stampa della Corte costituzionale comunica la decisione presa sul ricorso della presidenza del Consiglio che equipara la provincia autonoma alle altre regioni. I giudici costituzionali, sempre su ricorso del governo, avevano preso una decisione analoga anche sulla legge campana che aveva fatto approvare Vincenzo De Luca. La Corte definisce il divieto di terzo mandato "un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica"
La risposta