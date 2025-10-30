Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum"

"Meloni non vuole politicizzare il referendum? La premier scrive che la riforma della giustizia e quella della Corte dei conti sono la risposta più adeguata alla decisione di quest'ultima che fa il suo dovere sul Ponte. Se perde il referendum non c'è bisogno che si dimetta perché la manderemo a casa noi. Se mi dimetto io in caso di sconfitta? Mi dovrà sopportare ancora a lungo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo a una domanda del Foglio nel corso di una conferenza stampa al Senato, convocata a seguito dell'approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle carriere al Senato.

Schlein, nel corso dell'incontro con la stampa, ha anche rivendicato le posizioni espresse al congresso del Pse ad Amsterdam, quando disse che il governo Meloni stava mettendo a rischio la democrazia. "Le parole pronunciate ad Amstedam sull'allarme democrazia "le ho appena ripetute e ne sono convinta . Quello che ha detto ieri Meloni mi dà sostegno e ragione e spero di leggere qualche editoriale sulla gravità delle parole della Meloni", ha aggiunto la segretaria dem.