"Giustizia giusta per l'Italia". La festa di FI dopo l'approvazione del ddl Nordio. In piazza foto del Cav. e di Zuccheddu

"Giustizia giusta per l'Italia" è il coro scandito lungo Corsia Agonale, la stretta via che collega Palazzo Madama e Piazza Navona, dove i parlamentari forzisti hanno organizzato un flash-mob subito dopo l'approvazione della riforma sulla giustizia per festeggiare la vittoria. Il testo è stato approvato in via definitiva con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti, e FI è scesa in piazza sventolando le bandiere di partito e mostrando una grande foto di Silvio Berlusconi e un cartellone con la scritta "Grazie a Forza Italia una giustizia giusta".



Oltre a Berlusconi, c'è anche la foto di Beniamino Zuccheddu. L'ex pastore sardo è stato condannato all’ergastolo per la strage del Sinnai dell’8 gennaio 1991, dove morirono tre persone, per poi essere assolto dopo quasi 33 anni passati in carcere.



La festa si chiude con "un grande applauso" per il Cavaliere. Con il quarto voto finisce l'iter parlamentare della legge costituzionale che andrà a modificare il titolo IV della Costituzione, separando le carriere tra giudici e pm. In primavera ci sarà il referendum confermativo.

