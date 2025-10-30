Marina Berlusconi: "La riforma della giustizia è una vittoria di papà. Un passo avanti per la democrazia"

Arriva forse troppo tardi, ma è un successo decisivo" arrivato anche grazie "al coraggio, la determinazione e, purtroppo, la sofferenza di mio padre", scrive in una nota la primogenita del Cav.

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese". Lo afferma la presidente di Fininvest e di Mondadori, Marina Berlusconi, primogenita dell'ex premier in merito all'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere tra pm e giudici avvenuta questa mattina al Senato.