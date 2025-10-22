Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo

In vista del Consiglio europeo del 23 ottobre, Giorgia Meloni si reca al Senato e alla Camera per le consuete Comunicazioni alle due camere del Parlamento. Lì la presidente del Consiglio ribadirà che l’Italia è stata e resterà a fianco di Kiev con l’obiettivo di raggiungere una pace "giusta e duratura".

Il suo discorso seguirà, come di consueto, la scaletta del vertice Ue, cui seguirà, venerdì, una nuova riunione del gruppo dei Volenterosi con Zelensky.

Tra i temi che verranno trattati nel Consiglio europeo dovrebbe esserci sono anche i dazi americani. Meloni ha più volte sottolineato che sui dazi la competenza è della Commissione e l’Italia non ha alcuna trattativa sottobanco in corso.

Se Pd, M5s e Avs su Gaza erano sempre riuscite ad elaborare documenti unitari, sull’Europa porteranno documenti diversi, uno per partito.