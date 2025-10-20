Schlein: "Solidarietà a Ranucci. Libertà a rischio quando l'estrema destra è al governo"

La segretaria del Partito democratico è intervenuta al congresso del partito socialista europeo ad Amsterdam e ha parlato dell'attentato al giornalista di Report, accusando il governo di produrre "solo propaganda, odio e polarizzazione"

"In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo. Non batteremo l'estrema destra seguendo la loro agenda: dobbiamo ricordare chi siamo come socialisti. Dobbiamo spingerli sul nostro campo della difesa dei diritti e di giustizia sociale". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse ad Amsterdam.