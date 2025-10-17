Copia e incolla della memoria (confusa): dal Pd a Conte, la stessa svista sul rastrellamento del ghetto

Nel post per la ricorrenza del il 16 ottobre, i dem pubblicano online un’immagine del ghetto di Varsavia invece di quello Roma. Pochi anni fa lo stesso errore lo fece Giuseppe Conte

Nel giorno del ricordo del rastrellamento del ghetto di Roma, avvenuto il 16 ottobre 1943, il Partito democratico ha pubblicato sui propri canali social un post commemorativo accompagnato da una fotografia che, tuttavia, non ritrae affatto la vicenda avvenuta durante il regime e la guerra nella capitale italiana, bensì il rastrellamento del ghetto di Varsavia (qui la fonte). L’immagine, tra le più celebri dell’Olocausto, documenta infatti la deportazione degli ebrei polacchi nel 1943 e non ha alcun legame diretto con la tragedia romana.

Il caso ricorda da vicino un episodio analogo che vide protagonista Giuseppe Conte nel 2021, quando anche l’allora leader del Movimento 5 stelle pubblicò un post per commemorare il rastrellamento del ghetto di Roma usando, anch’egli, una foto del ghetto di Varsavia. In quell’occasione, l’ex premier fu duramente criticato sui social e dai media per la svista.

Stessa ricorrenza, stessa foto, stesso scivolone: cambiano i social media manager, non la svista. E nemmeno la figuraccia. La storia, questa volta recente, non insegna.