Romeo (Lega) dopo il flop in Toscana: "Abbiamo perso territorio e anche identità"
Vannacci? "Non parlo delle persone, mi piace parlare delle idee. Ringraziamo chi porta valore aggiunto nel partito, ma la base deve essere quella del territorio", dice il capogruppo del partito in Senato
"Ringraziamo chi porta valore aggiunto nel partito, ma la base deve essere quella del territorio o rischiamo di perdere identità". Massimiliano Romeo commenta con il Foglio i pessimi risultati della Lega alle ultime elezioni regionali in Toscana. Il Carroccio ha ottenuto il 4,38 per cento, meno della lista della sinistra radicale "Toscana Rossa". Da ieri sono aumentati i malumori nel partito e c'è chi punta il dito contro il generale Roberto Vannacci. "Quando la Lega fa il lavoro di sindacato del territorio i risultati si ottengono. In questo caso abbiamo perso territorio e quindi anche identità", dice il capogruppo leghista al Senato.
"I valori aggiunti sono sempre benvenuti, ringraziamo per i contributi che portano. Ma il territorio resta fondamentale. Senza di quello rischia di perdersi la Lega", dice il senatore amareggiato. Il riferimento sembrerebbe essere a Vannacci, appunto. Dovrebbe allontanarsi? "Non parlo delle persone, mi piace parlare delle idee. Ci vuole chi può portare un valore aggiunto al partito, ma la base deve essere quella territorio, della militanza e dell'identità. Non possiamo assolutamente permetterci di perderla", conclude.
