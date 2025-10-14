Romeo (Lega) dopo il flop in Toscana: "Abbiamo perso territorio e anche identità"

"Ringraziamo chi porta valore aggiunto nel partito, ma la base deve essere quella del territorio o rischiamo di perdere identità". Massimiliano Romeo commenta con il Foglio i pessimi risultati della Lega alle ultime elezioni regionali in Toscana. Il Carroccio ha ottenuto il 4,38 per cento, meno della lista della sinistra radicale "Toscana Rossa". Da ieri sono aumentati i malumori nel partito e c'è chi punta il dito contro il generale Roberto Vannacci. "Quando la Lega fa il lavoro di sindacato del territorio i risultati si ottengono. In questo caso abbiamo perso territorio e quindi anche identità", dice il capogruppo leghista al Senato.



"I valori aggiunti sono sempre benvenuti, ringraziamo per i contributi che portano. Ma il territorio resta fondamentale. Senza di quello rischia di perdersi la Lega", dice il senatore amareggiato. Il riferimento sembrerebbe essere a Vannacci, appunto. Dovrebbe allontanarsi? "Non parlo delle persone, mi piace parlare delle idee. Ci vuole chi può portare un valore aggiunto al partito, ma la base deve essere quella territorio, della militanza e dell'identità. Non possiamo assolutamente permetterci di perderla", conclude.

