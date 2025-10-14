Le truffe online ora usano il volto di Silvia Salis

Dopo Ranucci, Mentana e Mattarella, anche la sindaca di Genova diventa testimonial inconsapevole di alcuni finti siti di trading online, che usano volti considerati noti, popolari e affidabili per farsi inviare soldi

Silvia Salis è solo una figura locale? Non devono pensarla così i loschi autori, chiunque essi siano, di truffe online che capita di vedere sempre più spesso sui social. Finti articoli sponsorizzati che rimandano a siti identici a quelli di importanti testate. La notizia è sempre che un volto noto, popolare e affidabile, ha accusato il governo di nascondere ai cittadini un sito di trading che li farà diventare ricchi. Oltre a Mara Venier e Sabrina Ferilli, sono testimonial inconsapevoli anche giornalisti e politici come Enrico Mentana, Sigfrido Ranucci e financo il presidente Sergio Mattarella.

Ora, da qualche giorno, compare un finto articolo di Repubblica: “Scandalo in diretta, Salis accusa Meloni davanti a tutta Italia”. In un dibattito artefatto a “DiMartedì”, la sindaca di Genova attacca: “Lei ha vissuto nel comfort, mentre il paese stringeva la cinghia”. La premier ammette: “Bastano 250 euro”. Floris, incredulo, si convince a investire anche lui, mentre continua il faccia a faccia tra Salis e Meloni. In attesa, chissà, di quello vero.

