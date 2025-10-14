Il sondaggio politico Swg La7: quadro stabile, ma crescono i centristi e l'astensione

Fratelli d’Italia resta stabile al 30,8 per cento e si conferma primo partito, mentre PD (21,8 per cento) e M5S (13,4 per cento) calano leggermente. Lega e Forza Italia perdono terreno, cresce invece il centro con piccoli progressi per Azione, Italia Viva e +Europa. Sale al 33 per cento la quota di astenuti e indecisi