Il sondaggio politico Swg La7: quadro stabile, ma crescono i centristi e l'astensione

Fratelli d’Italia resta stabile al 30,8 per cento e si conferma primo partito, mentre PD (21,8 per cento) e M5S (13,4 per cento) calano leggermente. Lega e Forza Italia perdono terreno, cresce invece il centro con piccoli progressi per Azione, Italia Viva e +Europa. Sale al 33 per cento la quota di astenuti e indecisi

Nella rilevazione Swg per il Tg La7 del 13 ottobre 2025, il panorama politico italiano resta sostanzialmente stabile. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma prima forza del paese con il 30,8 per cento, mentre il Partito democratico scende lievemente al 21,8 per cento e il Movimento 5 Stelle cala al 13,4 per cento

   

Tra i partiti di governo, la Lega si attesta all’8,7 per cento e Forza Italia al 7,8 per cento, entrambi in leggero arretramento. Stabili Verdi e Sinistra al 6,8 per cento.

Segnali di vitalità, benché piccoli, arrivano dal centro: Azione cresce al 3,1 per cento (+0,1), Italia Viva al 2,4 per cento (+0,2) e +Europa all’1,9 per cento (+0,1). Le altre liste totalizzano complessivamente il 3,3 per cento.

Aumenta invece l’area dell’incertezza: gli indecisi e astenuti raggiungono il 33 per cento, due punti in più rispetto alla settimana precedente.

Il sondaggio è stato condotto da SWG su un campione di 1.200 maggiorenni, con un margine d’errore del 2,8 per cento e un livello di confidenza del 95 per cento.

