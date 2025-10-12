Le elezioni in Toscana
Spinelli e bugie alle mogli: Giani vs Tomasi. La sfida al di là della politica
Toscanità, pregi, difetti, passioni e consigli all'avversario. Intervista doppia ai due candidati
Oggi il voto in Toscana. Il governatore uscente, il dem Eugenio Giani, sfida il candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia di FdI Alessandro Tomasi. I due candidati si sono confrontati durante l'intero mese passato. Ma qui abbiamo provato a capire meglio chi sono i due candidati al di là della politica. L'intervista è stata registrata lo scorso 8 ottobre.
Festa dell'ottimismo
Rossi difende la sua Rai: "Ascolti record ma nessuno lo scrive. È la più plurale mai esistita"
L'amministratore delegato rivendica il ruolo centrale della televisione pubblica come motore dell'industria culturale italiana: “È un'azienda che produce ricchezza e lavoro". Le risorse? "Manteniamo in vita l'intera industria culturale con risorse di gran lunga inferiori rispetto a quella che aveva 10 anni fa”