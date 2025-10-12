Leggi il foglio

Le elezioni in Toscana

Spinelli e bugie alle mogli: Giani vs Tomasi. La sfida al di là della politica

Toscanità, pregi, difetti, passioni e consigli all'avversario. Intervista doppia ai due candidati

Redazione

Oggi il voto in Toscana. Il governatore uscente, il dem Eugenio Giani, sfida il candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia di FdI Alessandro Tomasi. I due candidati si sono confrontati durante l'intero mese passato. Ma qui abbiamo provato a capire meglio chi sono i due candidati al di là della politica. L'intervista è stata registrata lo scorso 8 ottobre.

