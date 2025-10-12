Spinelli e bugie alle mogli: Giani vs Tomasi. La sfida al di là della politica

Oggi il voto in Toscana. Il governatore uscente, il dem Eugenio Giani, sfida il candidato del centrodestra, il sindaco di Pistoia di FdI Alessandro Tomasi. I due candidati si sono confrontati durante l'intero mese passato. Ma qui abbiamo provato a capire meglio chi sono i due candidati al di là della politica. L'intervista è stata registrata lo scorso 8 ottobre.