Tajani: "La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra"

Il ministro degli Esteri e vicepremier conversa con il direttore del Foglio, prima della Festa dell'ottimismo 2025

"La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra". Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, conversa con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, prima della Festa dell'ottimismo 2025

