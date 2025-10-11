Tajani: "La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra"
Il ministro degli Esteri e vicepremier conversa con il direttore del Foglio, prima della Festa dell'ottimismo 2025
"La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra". Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, conversa con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, prima della Festa dell'ottimismo 2025
lo strano caso
Il Nobel a Machado spacca Avs: i Verdi esultano. De Cristofaro (Sinistra italiana): "Sbagliato. Meglio Albanese"
il video
Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis
Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Per il vicepremier è un segno di "riconoscenza nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia" (cioè il governo), per l'europarlamentare di Avs un ringraziamento alle piazze pro Pal