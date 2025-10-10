il video
Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis
Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Per il vicepremier è un segno di "riconoscenza nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia" (cioè il governo), per l'europarlamentare di Avs un ringraziamento alle piazze pro Pal
Da ieri su internet e sui social circola un video in cui un ragazzo sui pattini porta sulle gambe un bambino che sventola due bandiere, quella palestinese e quella italiana, tra le macerie di Gaza. Il video è stato pubblicato dal giornalista palestinese Yousef Alhelou sul suo profilo Instagram e poi ripreso da molti altri account. "La Palestina ti vede Italia. Grazie e grazie a tutte le nazioni di tutto il mondo per la solidarietà e il sostegno ✊", è il messaggio che Alhelou ha scritto per accompagnare le immagini.
Tra coloro che hanno ricondiviso il video ci sono anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, dando però due interpretazioni opposte alle immagini.
Tajani ha apposto il suo logo personale sul video e lo ha pubblicato su X scrivendo: "Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia. Viva la pace!". Un omaggio, dunque, all'impegno del governo italiano, secondo il ministro.
Le parole di Ilaria Salis sembrano una risposta implicita a Tajani: "Questo video stupendo ed emozionante arriva da Gaza, ed è dedicato al popolo che in Italia, dal basso e contro l'alto, ha alzato la voce contro genocidio, colonialismo e apartheid", e aggiunge: "Non certo a un governo che, rifiutandosi di rompere con Israele, ha scelto invece la complicità".
Nel video originale risuona la canzone "Figli della stessa rabbia" della Banda Bassotti, che Salis ha lasciato di sottofondo. Tajani, invece, ha cambiato musica.
Il racconto
Meloni "complice" di pace su Gaza. "Trump ci premierà nella ricostruzione". Il risiko bancario delle spiate
L'informativa Digos
Dietro lo striscione con lo slogan che inneggiava al raid di Hamas ai cortei di Roma c'era un uomo vicino alle Br
La polizia individua l'uomo che il 4 ottobre sventolava il cartellone “7 ottobre: Giornata della resistenza palestinese - From the river to the sea - Palestine will be free”. È Silvano Falessi, fratello dell'ex terrorista Maurizio, che venne arrestato per aver affisso manifesti con frasi inneggianti alla lotta armata
il voto