Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis

Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Per il vicepremier è un segno di "riconoscenza nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia" (cioè il governo), per l'europarlamentare di Avs un ringraziamento alle piazze pro Pal

Da ieri su internet e sui social circola un video in cui un ragazzo sui pattini porta sulle gambe un bambino che sventola due bandiere, quella palestinese e quella italiana, tra le macerie di Gaza. Il video è stato pubblicato dal giornalista palestinese Yousef Alhelou sul suo profilo Instagram e poi ripreso da molti altri account. "La Palestina ti vede Italia. Grazie e grazie a tutte le nazioni di tutto il mondo per la solidarietà e il sostegno ✊", è il messaggio che Alhelou ha scritto per accompagnare le immagini.

Tra coloro che hanno ricondiviso il video ci sono anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, dando però due interpretazioni opposte alle immagini.

Tajani ha apposto il suo logo personale sul video e lo ha pubblicato su X scrivendo: "Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia. Viva la pace!". Un omaggio, dunque, all'impegno del governo italiano, secondo il ministro.

Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia. Viva la pace! pic.twitter.com/SXKymkRi6R — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 9, 2025

Le parole di Ilaria Salis sembrano una risposta implicita a Tajani: "Questo video stupendo ed emozionante arriva da Gaza, ed è dedicato al popolo che in Italia, dal basso e contro l'alto, ha alzato la voce contro genocidio, colonialismo e apartheid", e aggiunge: "Non certo a un governo che, rifiutandosi di rompere con Israele, ha scelto invece la complicità".

Non certo a un governo che, rifiutandosi di rompere con Israele, ha invece scelto la complicità.… pic.twitter.com/0d7Zhxgy94 — Ilaria Salis (@SalisIlaria) October 10, 2025

Nel video originale risuona la canzone "Figli della stessa rabbia" della Banda Bassotti, che Salis ha lasciato di sottofondo. Tajani, invece, ha cambiato musica.