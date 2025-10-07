Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra

Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Potrebbe essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini dopo lo sciopero su Gaza

La premier Giorgia Meloni convoca i sindacati per discutere di manovra, dopo lo sciopero generale su Gaza della scorsa settimana. La convocazione è arrivata sui tavoli dei sindacati più grandi: Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal. L'appuntamento è per venerdì alle 16 e 30, a poche ore dal comizio finale che Meloni, Salvini, Tajani e Lupi terranno a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le regionali.

Ad accogliere i sindacati ci sarà il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Potrebbe quindi essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini, anche per un breve saluto, dopo la mobilitazione per la flotilla e per Gaza di venerdì 3 ottobre.

