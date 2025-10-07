Leggi il foglio

Foto Ansa 

un vecchio nuovo inizio

La sinistra di Silvia Salis comincia da Francesca Albanese

Salvatore Merlo

La rappresentate più promettente della nuova sinistra moderata forse sarà presente a un convegno che ha come ospite d'onore la relatrice Onu, non in una data qualsiasi, bensì a due anni precisi dall'attacco di Hamas. Il primo inchino nel percorso riformista

Sullo stesso argomento:

Manco il tempo di dismettere la segreteria movimentista – ella, cioè Elly – ed ecco arrivare la segreteria attivista. Ma anche riformista, moderata, rinnovata. Che però, se su Francesca Albanese non si può andare, un po’ comunque ci va: un piede dentro e uno fuori. Giusto oggi. Non una data qualsiasi. Il 7 ottobre. Silvia Salis è il volto di una sinistra nuova, concreta, pragmatica. Delle sue qualità pare abbia convinto Matteo Renzi e Dario Franceschini. Tuttavia, proprio oggi a Genova, la sindaca vuole partecipare a un convegno che ha come ospite d’onore Francesca Albanese. O comunque non esclude affatto di andarci. Non trova la sindaca che ci possa essere qualcosa di inopportuno a salutare, il 7 ottobre, una donna la cui posizione politica è “i terroristi vanno capiti”? Risposta: “No”, dice il suo staff. E così, mentre il centro del campo progressista cerca un linguaggio pragmatico, mentre a sinistra si tenta un’alternativa a Elly Schlein, la sua rappresentante più promettente inaugura il nuovo percorso con una liturgia: la stessa di quella sinistra da cui dovrebbe distinguersi. Annunciare il realismo e finire in processione.


Francesca Albanese è ormai un pellegrinaggio morale per il Pd e i suoi amministratori. A Bari le chiavi della città, a Modena la standing ovation, a Reggio Emilia addirittura l’assoluzione concessa al sindaco che diceva: “Il rilascio degli ostaggi è condizione necessaria per la pace”. Albanese lo ha “perdonato”. Come se assolvere e condannare fosse ormai parte della vocazione civile. Anche in televisione, la reverenza è la stessa. A “In Onda”, su La7, qualche sera fa, mentre si citava Liliana Segre e si contestava l’idea del genocidio compiuto da coloro i quali un genocidio l’hanno subito davvero, Albanese si è alzata di botto, ha detto “arrivederci” ed è uscita. I conduttori hanno spiegato che era tutto previsto. Forse sì. Ad Albanese, in fondo, si perdona anche il copione. Tappa dopo tappa, Francesca Albanese è diventata la nuova icona del progressismo: la pasionaria che divide il mondo in colpevoli e oppressi e regala alla sinistra l’illusione di restare sempre nel giusto. E Silvia Salis? Esita, riflette, poi forse andrà. Dopotutto è solo un’intervista pubblica, solo un saluto. Eppure in politica i gesti, come i saluti, contano. Così, nel giorno meno adatto, la nuova sinistra moderata comincia il suo percorso riformista con un inchino.

Di più su questi argomenti:
  • Salvatore Merlo

  • Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.

I più letti di Politica