Le promesse di Tridico ricordano quelle di Cetto La Qualunque

"Assumeremo 7000 operatori per l'ambiente e 3000 per la cultura", le parole del candidato del campo largo in Calabria hanno suscitato ironia sul web perché fanno tornare in mente il personaggio interpretato da Antonio Albanese

"Lanceremo un grande piano di occupazione che metterà insieme lavoro e tutela del patrimonio della Calabria. Assumeremo 7000 operatori per l’ambiente e 3000 per la cultura”. Lo ha promesso in un video sui social il candidato del centrosinistra in Calabria, Pasquale Tridico.

Per anni il tema dei forestali in Calabria è stato al centro di alcune polemiche, con il sospetto che parte delle assunzioni fosse non necessario e per lo più dovuto a un sistema clientelare. Nel 2017, si calcoló che in Calabria erano impiegati 10,5 mila operatori addetti alla manutenzione delle foreste, circa uno ogni 191 abitanti. Il dato, aggiornato al 2023 sul sito della regione Calabria, è sceso in questi anni a 2810 forestali. In Umbria, una regione con un’estensione di foreste simile alla Calabria, i forestali nel 2013 (ultimo anno di cui i dati sono disponibili) erano 567, quasi un terzo di quelli attuali in Calabria.