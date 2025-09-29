Il video
Scontro M5S-Pd sulla Flotilla. Scotto: "Maiorino seduta in un talk show, noi in mare"
Per la senatrice che aveva dato del "prezzolato" a Tajani, i colleghi dem in rotta verso Gaza sono su imbarcazioni osservatrici e non dell'equipaggio. Il botta e risposta a distanza: "Falso. Siamo la scorta democratica fin dall'inizio"
"Gli esponenti del Pd non sono parte integrante della Flotilla, sono su una nave osservatrice di Arci". La senatrice del Movimento 5 stelle, Alessandra Maiorino, fa i distinguo e sulla Flotilla percorre la crepa che si è aperta nei giorni scorsi tra i partiti in teoria alleati. Dal Pd non ci stanno: "Non siamo in mezzo al mare. Lei sta seduta in un talk show", dice al Foglio Arturo Scotto.
Maiorino – la senatrice che al ministro Antonio Tajani ha dato del "prezzolato da Israele" in Aula a Palazzo Madama – questa mattina era ospite da Coffee Break su La7. Argomento, la Global Sumud Flotilla. Sulle imbarcazioni ci sono quattro parlamentari: Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd, Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti del M5s. "Scuderi e Croatti sono sulle navi della Flotilla, quelli del Pd no", ha detto dunque Maiorino. Secondo cui i dem sono su navi osservatrici, cosa che marca una "differenza rilevante", nell'ambito della missione.
A rispondere è uno dei diretti interessati. Al Foglio Arturo Scotto smentisce questa ricostruzione: "Non esistono navi osservatrici", dice. E aggiunge: "Noi siamo in mezzo al mare. Lei sta seduta in un talk show".
Quanto detto dalla senatrice del Movimento 5 stelle è "assolutamente falso", sottolinea Scotto. "Noi siamo con la barca dell'Arci nella Flottilla. Siamo la scorta democratica e istituzionale. Questo dall'inizio. Non esistono navi osservatrici", ribadisce alla collega del Movimento 5 stelle.
