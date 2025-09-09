Leggi il foglio

Ansa

i dati

FdI è al 30 per cento. Centrodestra e campo largo sono (quasi) appaiate. Il sondaggio

Secondo Swg, il partito della premier resta ampiamente la prima forza, con quasi 8 punti in più rispetto al Pd. Un italiano su tre preferisce non esprimersi

Sullo stesso argomento:

Nella seconda rilevazione di settembre non si registrano grandi variazioni nel consenso dei partiti. Fratelli d'Italia fa cifra tonda: è al 30 per cento, sebbene perda lo 0,2 per cento rispetto a una settimana fa. Segue il Pd, al 22,2 per cento (+0,2). Mentre le altre forze politiche si attestano al di sotto del 15 per cento.

 



I partiti di centrodestra nel complesso arrivano al 47,9, quelli dell'opposizione - senza Carlo Calenda - raggiungono il 47. Ma un italiano su 3 preferisce non esprimersi. E' questa la fotografia che si può ricavare dall'ultimo sondaggio Swg per La7. Secondo cui il M5s è al 13,6 per certo, in lieve crescita (+0,3). Cresce dello 0,1 anche Avs: è al 6,8 per cento.

Nel centrodestra, il secondo partito è la Lega, stazionaria all'8,6 per cento. Percentuale simile per Forza Italia all'8,3 per cento (+0,1), Noi moderati è all'1 per cento. 

Anche nella galassia centrista non ci sono grandi smottamenti. Azione di Carlo Calenda, sempre convinto della necessità di non accasarsi né a destra né a sinistra, perde lo 0,2 e si ferma al 3,3 per cento. Italia viva, sempre più vicina al campo largo, è stimata al 2,4 per cento. Più Europa è al 2 per cento. 

Di più su questi argomenti:
I più letti di Politica