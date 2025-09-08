Italia Viva contro Meloni per un viaggio a New York. La premier: "Con mia figlia a mie spese". E annuncia querele

Gli esponenti di Italia viva avevano chiesto che la presidente del Consiglio rispondesse sugli impegni del fine settimana, non avendo preso parte ad alcuni appuntamenti pubblici. E sul presunto utilizzo di un volo di stato. La risposta da Palazzo Chigi: "Il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre"

Né Trump né Sinner. Bensì un regalo per il compleanno di Ginevra. Giorgia Meloni lo scorso fine settimana è andata a New York con la figlia con un volo di linea partito da Fiumicino. Il caso è stato sollevato da Italia Viva con il senatore Enrico Borghi. Che vuole chiarezza sulle “ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all'estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia? Organi di stampa - prosegue - riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può infatti, non esprimere - spiega Borghi - un certo stupore nell'osservare come la Presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza", conclude Borghi.

A tifare Sinner a New York per il governo c’era la ministra del Turismo Daniela Santanchè, lei sì ha preso un volo di stato. Il giallo è stato svelato da Palazzo Chigi con una nota. Questa: “Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”. E’ vero questo sì che a fine agosto la premier aveva annullato un lungo tour nell’indopacifico motivandolo con la crisi internazionale in Ucraina. Secondo fonti di governo il regalo americano a Ginevra, che il 16 settembre compirà nove anni, era un impegno programmato da un anno.